Новая Зеландия первой в мире легализовала проверку безопасности наркотиков: почему это важно

Новая Зеландия стала первой страной в мире, которая легализовала услуги по проверке наркотиков, что позволит людям проверять безопасность запрещенных веществ на фестивалях и других местах, не опасаясь правовых последствий.

Новый закон заменяет предыдущий, который ввели на пробной основе 12 месяцами ранее. Он временно легализовал услуги и закончится в конце года. Постоянное продление этого закона прошло третье чтение на прошлой неделе и должно вступить в силу 7 декабря, эксперты высоко оценили важность такого решения.

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Сторонники закона

Это действительно важный закон. Он позволит спасти множество жизней. Проверка на наркотики является чрезвычайно эффективным инструментом уменьшения вреда, поскольку она дает людям точную информацию, которая позволит сделать взвешенные решения,

– сказала Сара Хелм, исполнительный директор Фонда наркотиков Новой Зеландии.

Она добавила, что особенно важной деталью нового закона является то, что он не ограничивает проверку только на музыкальных фестивалях, это позволит значительно увеличить количество людей, которые воспользуются этими услугами.

Критики закона

Критики закона считают, что единственный способ защититься от вредного действия наркотиков – отказаться от их употребления. По мнению таких людей, разрешение проверять запрещенные вещества на безопасность равносильно одобрению их незаконного оборота. Кроме того, вызывает возмущение финансирование сервиса за счет налогоплательщиков.

Ранее Верховная Рада Украины провалила голосование за законопроект №5596, предусматривающий легализацию каннабиса для применения его в медицинских и научных целях.