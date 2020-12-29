Международная биотехнологическая компания Novavax начала третью фазу испытаний своей экспериментальной вакцины от коронавирусной инфекции в США.

Novavax объявила о начале третьей фазы испытаний препарата NVX-CoV2373, который является одним из кандидатов на вакцину от коронавируса. Об этом сообщили в компании.

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В условиях пандемии COVID-19, которая бушует по всему миру, это испытание является очень важным шагом в создании глобального ассортимента безопасных и эффективных вакцин для защиты всего населения в мире,

– сказал президент и главный исполнительный директор Novavax Стэнли Эрк.

Будут привлечены до 30 тысяч добровольцев

Третий этап проводится при поддержке американских партнеров и правительства США под эгидой операции Warp Speed. Ожидается, что в нем примут участие 30 тысяч человек более чем в сотне городов США и Мексики.

Из них две трети получат прививку с интервалом в 21 день, а остальным дадут плацебо. Предварительные результаты тестирования ожидаются в первом квартале 2021 года.

На первой и второй фазах испытаний вакцина дала обнадеживающие результаты по эффективности и безопасности.

К завершающей фазе испытаний привлечены и Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, Национальный институт здоровья (NIH), специализированные учреждения Минздрава и Минобороны США.

Компании, которые проводят исследования вакцины

Novavax стала пятой компанией, которая проводит исследования для изготовления новой вакцины на территории Соединенных Штатов. Компании Pfizer и Moderna уже прошли соответствующие процедуры тестирования и принятия американским регулятором своих вакцин от COVID-19.

Компании AstraZeneca и Johnson & Johnson третью фазу испытаний в Соединенных Штатах проводят с сентября.