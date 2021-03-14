Совокупно эффективность вакцины Novavax составляет 90%. Производитель заявил, что разработанный ими препарат на 100% эффективен против тяжелого течения болезни или смерти в результате COVID-19.

Эффективна ли вакцина против новых штаммов

Против южноафриканского штамма коронавируса вакцина Novavax защищает на 55% людей без ВИЧ, но все же полностью предотвращает тяжелое течение болезни.

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В то же время эффективность прививки в ЮАР, где проводились исследования относительно южноафриканского штамма, снизилась примерно до 49%, когда в анализ добавили данные ВИЧ-позитивных участников. Предыдущие результаты исследований показали, что вакцина Novavax на 95,6% эффективна против первоначального варианта коронавируса и на 85 6% против британского штамма, в результате чего ее общая эффективность составила 89,3%.

К слову, в Украину должны поставить 15 миллионов доз этой вакцины с июля 2021 года.

Novavax – как действует вакцина? Novavax – вакцина содержит частицы – версии шиповидного белка, который находится на поверхности коронавируса, их вырастили искусственно, в лаборатории. Когда человеку вводят вакцину, его иммунная система определяет белковые частицы как чужеродные и вырабатывает защиту против них. Препарат прошел 3 фазы клинических испытаний, в которых приняли участие более 15 тысяч человек.

Коротко о вакцинации в Украине

Вакцинация стартовала 24 февраля, пока в стране есть только один препарат для иммунизации, это AstraZeneca.

По состоянию на 13 марта 51 137 украинцев получили 1 дозу вакцины.

Также Украина ожидает китайскую вакцину Sinovac Biotech. Первую партию препарата планируют поставить в Украину до 15 марта 2021 года.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала