Novavax – вакцина, которую ждет Украина, эффективна до 96%: новые данные
Совокупно эффективность вакцины Novavax составляет 90%. Производитель заявил, что разработанный ими препарат на 100% эффективен против тяжелого течения болезни или смерти в результате COVID-19.
Источник:NBC News
Эффективна ли вакцина против новых штаммов
Против южноафриканского штамма коронавируса вакцина Novavax защищает на 55% людей без ВИЧ, но все же полностью предотвращает тяжелое течение болезни.
К теме Ликвидировать дефицит: создали новый альянс распределения вакцин в мире
В то же время эффективность прививки в ЮАР, где проводились исследования относительно южноафриканского штамма, снизилась примерно до 49%, когда в анализ добавили данные ВИЧ-позитивных участников. Предыдущие результаты исследований показали, что вакцина Novavax на 95,6% эффективна против первоначального варианта коронавируса и на 85 6% против британского штамма, в результате чего ее общая эффективность составила 89,3%.
К слову, в Украину должны поставить 15 миллионов доз этой вакцины с июля 2021 года.
Novavax – вакцина содержит частицы – версии шиповидного белка, который находится на поверхности коронавируса, их вырастили искусственно, в лаборатории. Когда человеку вводят вакцину, его иммунная система определяет белковые частицы как чужеродные и вырабатывает защиту против них.
Препарат прошел 3 фазы клинических испытаний, в которых приняли участие более 15 тысяч человек.
Коротко о вакцинации в Украине
- Вакцинация стартовала 24 февраля, пока в стране есть только один препарат для иммунизации, это AstraZeneca.
- По состоянию на 13 марта 51 137 украинцев получили 1 дозу вакцины.
- Также Украина ожидает китайскую вакцину Sinovac Biotech. Первую партию препарата планируют поставить в Украину до 15 марта 2021 года.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью