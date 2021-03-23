Не лише люди піддаються інфікуванню коронавірусом. Нові дослідження свідчать, що британський варіант коронавірусу B.1.1.7 може заразити собак і котів.

Вірусологи з'ясували це, коли звернули увагу на різке зростання числа тварин з міокардитом. З грудня 2020 року по лютий 2021 їхня кількість від загального числа звернень до ветеринарів зросла з 1,4% аж до 12,8%. Це збіглося зі сплеском інфікування новим штамом серед людей.

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Штам В.1.1.7 ідентифікували у Великій Британії наприкінці 2020 року там само, де й були знайдені перші забруднені хімічною речовиною домашні тварини. У них діагностували міокардит – запалення серцевої тканини, яке може призвести до серцевої недостатності. Але тоді доказів зв'язку хвороби у тварин з вірусом SARS-SoV-2 виявлено не було.

З грудня вчені виявили декілька небезпечних для людини нових варіантів коронавірусу – B.1.351 з ПАР та P.1 з Бразилії.

До нині вплив цих штамів на тварин залишався незрозумілим. І все тому, що собак та котів майже не тестують на коронавірус.

Але автор одного з досліджень, французький вірусолог Ерік Лерой вважає, що скоро все може змінитись. Він і його колеги звернули увагу на різке зростання числа тварин з міокардитом з грудня 2020 по лютий 2021 року. Їхнє число виросло з 1,4% до 12,8% від загального числа звернень до ветеринарів.

Вчені провели власне дослідження

Вчені обстежили 11 тварин – 8 котів і 3 собак. У них виявили серцеві аномалії, аритмію, рідину в легенях – усі симптоми, які є й у людей з коронавірусом.

У 7 з них взяли зразки для ПЛР тесту і у 3 результати виявилися позитивними. Всі вони виявилися інфікованими варіантом B.1.1.7.

Друга команда зі США виявила такий же варіант вірусу в одного собаки і в однієї кішки в штаті Техас.

Власники всіх перевірених на коронавірус тварин інфікувалися SARS-CoV-2 до того, як симптоми з'явилися у їхніх вихованців.

У собаки й кішки з Техасу не було симптомів, окрім чхання.

Всі тварини одужали, крім однієї кішки з Британії.

Поки що невідомо, чи є британський штам більш трансмісивним між людьми й тваринами, ніж звичайний. Так само неможливо встановити, чи могли домашні вихованці зіграти велику роль в поширенні штаму коронаірусу В.1.1.7. Але французький вчений вважає, що цю гіпотезу слід ретельно вивчити.

Інші науковці зазначили, що ці дослідження лише виявляють зв'язок між В.1.1.7 і міокардитом, але не виключають інших причин появи проблем з серцем у тварин.