Нових штамів коронавірусу в Україні поки що не виявляли, – ВООЗ
В Україні ще не виявляли людей, інфікованих мутованим коронавірусом. Однак і належних аналізів на території нашої держави робити не можуть.
Источник:Інтерфакс-Україна
Про це заявив очільник представництва ВООЗ (Всесвітня організація з охорони здоров'я) в Україні Ярно Хабіхт в ефірі телеканалу ICTV.
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Чи є в Україні мутований коронавірус
"В Україні ще не зустрічалися нові мутації. Але поки тут немає можливості робити відповідні аналізи", – заявив представник ВООЗ.
- Щоб зробити ці аналізи, кілька зразків з України доправили центр секвенування ВООЗ, тож "найближчим часом у нас буде відповідь".
До слова, ще 9 лютого український прем'єр Денис Шмигаль попереджав, що нові штами коронавірусу можуть зайти в Україну – але влада готова їм протистояти.
Мутацій коронавірусу вже виявлено чимало, одна з найзначніших – N501Y / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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