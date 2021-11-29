Глава Южноафриканской медицинской ассоциации Анжелика Кутзее сообщила журналистам AFP, что за последние 10 дней она приняла около 30 пациентов, имевших положительные результаты на COVID-19. Но у каждого из них были нетипичные симптомы.
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Симптомы у больных штаммом коронавируса "Омикрон"
Единственное, что привело больных к врачу – это сильная усталость. Среди пациентов преобладали молодые люди, большинство из них мужчины в возрасте до 40 лет. Большую часть инфицированных составляют невакцинированные.
Кроме этого, у инфицированных штаммом "Омикрон" наблюдались:
- Легкие мышечные боли,
- Першение в горле,
- Сухой кашель.
Лишь некоторые больные имели повышенную температуру. Врач заметила, что это "очень легкие симптомы" – предыдущие штаммы вируса проходили тяжелее.
Кутзее добавила, что ей очень жаль, что ""Омикрон" разрекламировали как "чрезвычайно опасный вариант вируса" с множеством мутаций, в то время как его вирулентность до сих пор была неизвестна".
В настоящее время ученые работают над оценкой поведения "Омикрон". Считается, что большое количество мутаций делает "Омикрон" очень заразным и устойчивым к иммунитету, но его способность избегать иммунитета вследствие вакцинации все еще оценивается.
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Мы не говорим, что серьезных болезней не будет. Но сейчас даже у невакцинированных пациентов, которых мы наблюдали, наблюдаются легкие симптомы. Я абсолютно уверена, что у многих людей в Европе уже есть этот вирус,
– заявила Кутзее.
Распространение штамма "Омикрон" в мире: последние данные
- В настоящее время почти 3 четверти новых случаев COVID-19, зарегистрированных в Южной Африке, были идентифицированы как штамм "Омикрон".
- В последние дни распространение нового варианта зафиксировали в Ботсване, Германии, Чехии, Италии, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Канаде, а также в Гонконге и Израиле.