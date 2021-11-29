Глава Южноафриканской медицинской ассоциации Анжелика Кутзее сообщила журналистам AFP, что за последние 10 дней она приняла около 30 пациентов, имевших положительные результаты на COVID-19. Но у каждого из них были нетипичные симптомы.

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Симптомы у больных штаммом коронавируса "Омикрон"

Единственное, что привело больных к врачу – это сильная усталость. Среди пациентов преобладали молодые люди, большинство из них мужчины в возрасте до 40 лет. Большую часть инфицированных составляют невакцинированные.

Кроме этого, у инфицированных штаммом "Омикрон" наблюдались:

Легкие мышечные боли,

Першение в горле,

Сухой кашель.

Лишь некоторые больные имели повышенную температуру. Врач заметила, что это "очень легкие симптомы" – предыдущие штаммы вируса проходили тяжелее.

Кутзее добавила, что ей очень жаль, что ""Омикрон" разрекламировали как "чрезвычайно опасный вариант вируса" с множеством мутаций, в то время как его вирулентность до сих пор была неизвестна".

Обратите внимание: 26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" как вызывающий беспокойство.

В настоящее время ученые работают над оценкой поведения "Омикрон". Считается, что большое количество мутаций делает "Омикрон" очень заразным и устойчивым к иммунитету, но его способность избегать иммунитета вследствие вакцинации все еще оценивается.

Штамм "Омикрон" – почему он так беспокоит экспертов Новый вариант B.1.1.529 впервые зафиксировали учёные из Имперского колледжа Лондона. "Омикрон" выделяется среди других тем, что содержит более 50 мутаций. Среди них 32 изменения в спаечном белке SARS-CoV-2.

Мы не говорим, что серьезных болезней не будет. Но сейчас даже у невакцинированных пациентов, которых мы наблюдали, наблюдаются легкие симптомы. Я абсолютно уверена, что у многих людей в Европе уже есть этот вирус,

– заявила Кутзее.

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