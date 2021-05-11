Штучна зміна ритму

За добові ритмами відповідає складна мережа генів. Нове дослідження є ключем до розуміння того, як працює цей біологічний процес, і що потенційно в них можна змінити.

Читайте також Масивна доза: дівчині випадково ввели 6 доз вакцини проти коронавірусу

Вчені з Пенсільванського університету описали статистичну модель, яку вони використали, щоб ідентифікувати всі гени, які беруть участь в цій мережі.

Важливість дослідження

Це допоможе створювати препарати, які зможуть перетворити сов на жайворонків і навпаки. Це може бути корисно для людей, які звикли вставати пізно, але яким для роботи або навчання потрібно міняти свій ритм життя.

У чому перспектива відкриття? Дослідження може допомогти у боротьбі з депресією, тривогою, збільшенням ваги і серцево-судинними захворюваннями. Ці хвороби часто пов'язують з порушенням добових ритмів.

Подібні процеси є не тільки у людей, але і у тварин з рослинами. Зокрема, вчені обговорюють можливість створення пшениці, яка зможе рости при низьких температурах або з меншою кількістю сонячного світла. Це призведе до підвищення врожайності.