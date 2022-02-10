Штамм Омикрон показал, что эффективность вакцин против COVID-19 может снижаться. Эти обстоятельства вынудили ученых продолжать работу над терапевтическими средствами, такими как антитела. Теперь команда из Калифорнийского университета в Дэвисе представила антитело FuG1, влияющее на способность SARS-CoV-2 передаваться от клетки к клетке.
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Что известно о новом антителе
FuG1 нацелен на фермент фурин, который SARS-CoV-2 использует при инфицировании. Кстати, ВИЧ, вирус гриппа и возбудитель лихорадки Денге также используют фурин. То есть потенциально это лечение антителами можно использовать в терапии этих заболеваний.
В то же время фермент присутствует во всем организме человека и необходим для нормального функционирования многих биологических процессов. Поэтому ученые отказались от идеи классических ингибиторов фурина и нацелились на спаечный белок SARS-CoV-2.
Конструкция антитела была аналогична моноклональным антителам, однако включала дополнительную функцию – удлиненный пептид Fc, который специфически взаимодействует с фурином.
Как проверили действие нового метода
Ученые показали клинический потенциал FuG1 в лечении COVID-19 на моделях культур клеток легких.
В плане проведения экспериментов на моделях мышей, чтобы протестировать терапию против разных вариантов SARS-CoV-2, в частности, штамма Омикрон. Авторы надеются, что эффективность их подхода не будет снижаться в зависимости от штамма коронавируса.
Недавно ученые из Университета штата Огайо нашли подпольный путь распространения SARS-CoV-2 в организме, объясняющий неспособность иммунной системы работать в полную силу.