Новое исследование эффективности CoronaVac: риски инфицировании другие

В Турции опубликовали промежуточные результаты третьей фазы исследований китайской вакцины против коронавируса – CoronaVac. Препарат показал эффективность на уровне 83,5%.

Эффективность оценивали после введения двух доз. Результаты довольно обнадеживающие.

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Детали исследования

Третью фазу исследований проводили с участием более 10 тысяч добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет на базе 24 турецких центров.

Из общего количества участников примерно 6 650 человек получили две дозы вакцины с интервалом в 14 дней, а 3 568 – плацебо в период с 14 сентября 2020 года по 5 января 2021 года.

Исследование показало, что вакцина на 100% эффективна против тяжелых случаев и вызвала сильный иммунный ответ.

и вызвала сильный иммунный ответ. В 83,5% случаев две дозы способны защитить от инфицирования коронавирусом.

В то же время другое исследование тайских врачей показало, что китайская вакцина Sinovac может повысить уровень нейтрализующих антител, но не может полностью противодействовать опасному штамму коронавируса Дельта.

Больше о вакцине CoronaVac

До сих пор эффективность этой вакцины в противодействии коронавирусу оценивали максимум в 79%, а согласно исследованию чилийских ученых – в 65,9%.

Вакцина CoronaVac применяется и в Украине. Она рекомендована ВОЗ, однако пока не одобрена в Евросоюзе. Впрочем, стоит добавить, что в ЕС обещают сделать это в течение месяца.

CoronaVac является инактивированной вакциной. Она действует, используя убитые вирусные частицы, чтобы подвергать иммунитет действию вируса без риска серьезной реакции на заболевание.

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