Исследователи отмечают, что ответы Т-клеток, вызванные или усиленные вакцинами, могут контролировать текущие штаммы COVID-19. Они также обнаружили, что одни и те же Т-клетки могут обеспечивать некоторую защиту от иного типа коронавирусов, ответственного за один из видов простуды.

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CD4 + Т-клетки называют еще "помощниками", потому что они способствуют типу иммунных клеток В-лимфоцитам, реагировать на антигены – белки в клетках, инфицированных вирусами.

Новые данные

Вакцины производителей Pfizer-BioNTech и Moderna могут оказывать генетические инструкции иммунной системе человека с прививкой, чтобы распознать спаечный белок (S-белок), который образует "шипы", в случае с COVID-19, и спровоцировать производство антител против любого штамма.

Детали исследования: участниками были 30 медицинских работников и лабораторных доноров, которые не болели коронавирусом.

Выделенные из образцов крови CD4 + Т-клетки были проанализированы на предмет их реакции на различные компоненты из исходного штамма SARS-CoV-2 и трех коронавирусов, которые вызывают простуду.

Как и ожидалось, вакцины Pfizer и Moderna, имели широкую Т-клеточный ответ на 23 различных пептидов исходного штамма SARS-CoV-2, из которых только 4 оказались мутированными.

Т-клетки могут помочь предотвратить тяжелую форму COVID-19, вызванную инфекцией мутированных версий вируса,

– отметил старший автор исследования Джоэл Бланксон.

Кроме того, исследователи обнаружили ответ на S-белок одного из коронавирусов, который вызывает простуду HCoV-NL63, это может говорить о том, что у него есть много общих участков с белком коронавируса.