Новое исследование подтвердило эффективность лекарств, которые разжижают кровь, при коронавирусе

В новом исследовании ученые впервые оценили эффективность приема антикоагулянтов до или после заражения COVID-19 в снижении риска госпитализации и смертности у пациентов, имеющих показания для приема таких препаратов.

Исследование антикоагулянт

У тяжелых пациентов с COVID-19 очень высок риск образования тромбов в венах или артериях. Эти патологии чаще развиваются при тяжелом течении COVID-19, особенно у больных из групп риска.

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Ученые проанализировали данные около 6,2 тысячи взрослых пациентов с COVID-19, из которых 598 были госпитализированы. В этой группе 160 человек регулярно принимали антикоагулянты до инфицирования.

Антикоагулянты вдвое уменьшают риск смерти от COVID-19

Результаты показали, что применение антикоагулянтов в амбулаторных условиях было связано со снижением риска госпитализации на 43%. Вероятность попасть в больницу снижалась даже у тех пациентов, которые были старше и имели хронические заболевания по сравнению с другими участниками исследования, которым требовалось лечение в стационаре.

Препараты для разжижения крови, независимо от того, использовались они до заражения COVID-19 или были назначены во время госпитализации, снижают смертность почти вдвое

– отметили ученые.

Ученые также отметили, что около половины пациентов, которым назначают препараты для разжижения крови по разным показателям, не принимают их. С учетом того, что люди с нарушением свертывания крови особенно уязвимы для тяжелых осложнений коронавируса, они должны помнить, что антикоагулянты могут буквально спасти их жизнь.

Ранее большое клиническое исследование, которое провели в шести странах, подтвердило эффективность прон-позиции (на животе) для пациентов с COVID-19, которые получают кислородную поддержку. Эта простая и доступная в любом стационаре мера помогает больным избежать искусственной вентиляции легких.