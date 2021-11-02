Ученые из Школы спорта, физических упражнений и медицинских наук при Университете Лафборо в Великобритании подтвердили, что даже 5 минут простых упражнений достаточно, чтобы избавиться от желания выпить. А также почувствовать себя счастливее.

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Кроме этого, минимальные нагрузки также оказывают положительное влияние на настроение и лишают беспокойства.

Что известно о новом исследовании

В исследовании участвовало 60 студентов. Их возраст составлял от 18 до 25 лет.

С помощью опросника ВОЗ их классифицировали как подверженных опасному поведению и зависимостям.

Студентам задали вопрос о привычках употребления алкоголя, попросили рассказать о любимых напитках, а затем показали хороший видеоролик о приготовлении коктейлей, чтобы усилить желание выпить (его определяли с помощью анкет).

После этого испытуемых распределили на 3 группы.

Первая – в течение 5 минут выполняла серию 45-секундных упражнений: приседания, отжима, прыжки, подтягивания и т.д. Вторая сидела и раскрашивала картинки в течение 5 минут. Участники третьей группы попросили просто провести 5 минут молча в лаборатории под наблюдением научного сотрудника.

После занятий все студенты ответили на вопросы об алкоголе, настроении и уровне тревожности.

Как оказалось, в первой группе тяга к крепким напиткам была значительно слабее по сравнению с контрольными. К тому же эти испытуемые почувствовали улучшение настроения и меньше тревожились.

Физические нагрузки вызывают множество психологических и физиологических эффектов, которые теоретически могут нивелировать влечение к алкоголю.

– объяснили ученые.

Студенты, которых просили раскрашивать картинки, тоже почувствовали себя более счастливыми, но на желание выпить творчество не повлияло.

Проблемы с алкоголем у молодежи: важные цифры

Употребление алкоголя несовершеннолетними и молодыми людьми – серьезная проблема, которая впоследствии приводит к хроническим заболеваниям. Например, раку, болезни сердца, слабоумию и диабету, не говоря уже о психических расстройствах и асоциальном поведении.

Чрезмерное увлечение спиртными напитками в одних только Соединенных Штатах Америки приводит к более 3 500 смертей среди людей младше 21 года за год.

Как показало исследование CDC за 2019 год, только в течения месяца:

29% учащихся старших классов употребляли алкоголь;

14% "ушли в запой";

5% садились за руль пьяными;

17% ехали с пьяным водителем.

Хотя мужчины более склонны к алкоголизму, но старшеклассницы пили чаще своих сверстников. Несмотря на то, что уровень потребления спиртного среди молодежи в последние десятилетия в целом снижается, до трезвого образа жизни слишком далеко.

Страдают не только США: британское исследование также продемонстрировало, что 45-69% студентов в Соединенном Королевстве еженедельно принимают участие в вечеринках с алкоголем.