Как удалось разработать терапию
Они создали синтетическую дефектную копию SARS-CoV-2, который мешает реальному патогену размножаться в организме. Эксперименты показали, что SARS-CoV-2 способствует репликации и распространению созданной в лаборатории синтетической копии, однако в результате данного взаимодействия реальный возбудитель погибает.
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Эффект достигается вследствие того, что геном дефектного SARS-CoV-2 работает подобно паразиту. Он использует в своих целях механизм генома оригинального SARS-CoV-2 и тем самым может нарушить процесс его распространения.
Кроме того, более короткая длина генома модифицированных версий позволяет им реплицироваться быстрее, тем самым активнее вытеснять патоген.
Перспектива открытия
В препринт работы, команда применила наночастицы в качестве вектора доставки препарата в организм. Такой подход снизил количество вируса на 95% в течение 12 часов.
Дополнительные исследования и доработки терапии позволят использовать наш подход как средства самоподдержки против COVID-19,
– отметил автор работы Марко Аркетти.
Теперь команда исследователей тестирует метод на разных штаммах SARS-CoV-2 на клетках человека. Поэтому, в ближайшее время ученые объявят о старте клинических испытаний с участием людей.
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