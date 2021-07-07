Как удалось разработать терапию

Они создали синтетическую дефектную копию SARS-CoV-2, который мешает реальному патогену размножаться в организме. Эксперименты показали, что SARS-CoV-2 способствует репликации и распространению созданной в лаборатории синтетической копии, однако в результате данного взаимодействия реальный возбудитель погибает.

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Эффект достигается вследствие того, что геном дефектного SARS-CoV-2 работает подобно паразиту. Он использует в своих целях механизм генома оригинального SARS-CoV-2 и тем самым может нарушить процесс его распространения.

Кроме того, более короткая длина генома модифицированных версий позволяет им реплицироваться быстрее, тем самым активнее вытеснять патоген.

Созданная в лаборатории версия SARS-CoV-2 реплицируется втрое быстрее, чем оригинал. На первых этапах экспериментов на моделях африканских зеленых обезьян вирусная нагрузка снизилась на 50% за 24 часа.

Перспектива открытия

В препринт работы, команда применила наночастицы в качестве вектора доставки препарата в организм. Такой подход снизил количество вируса на 95% в течение 12 часов.

Дополнительные исследования и доработки терапии позволят использовать наш подход как средства самоподдержки против COVID-19,

– отметил автор работы Марко Аркетти.

Теперь команда исследователей тестирует метод на разных штаммах SARS-CoV-2 на клетках человека. Поэтому, в ближайшее время ученые объявят о старте клинических испытаний с участием людей.

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