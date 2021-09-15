Что предлагают ученые

Команда исследователей из США показала, что объединение моноклональных антител в одно биспецифическое антитело дает результат гораздо сильнее.

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Эксперименты показали, что новое биспецифическое антитело в 100 раз эффективнее против COVID-19, чем коктейль моноклональных антител.

Как тестировали терапию

Способ успешно протестировали на моделях хомяков: антитело нейтрализовало выходной штамм SARS-CoV-2, а также варианты альфа, бета, гамма и дельта. Поэтому, терапия защитила животных от инфицирования.

Ученые называют новый подход – средством следующего поколения для борьбы с COVID-19, которое будет наиболее перспективным против различных вариантов SARS-CoV-2, вызывают наибольшую обеспокоенность.

Дальнейшие исследования должны подтвердить перспективность этого подхода.

Что известно об антителах к коронавирусу

Врачи используют в терапии пациентов с COVID-19 коктейль из набора сильнейших антител, которые получили из крови пациентов, выздоровевших от коронавирусной болезни.

Однако, последние исследования показали, что почти треть людей, которые болели COVID-19, могут не иметь антител после выздоровления.

Обратите внимание на еще один интересный вывод ученых – люди, которые сначала переболели коронавирусом, а потом сделали прививку или Pfizer, или Moderna, имеют очень сильный иммунитет против этого патогена.

Детали Некоторые люди имеют "сверхчеловеческий" иммунитет против коронавируса