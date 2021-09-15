Что предлагают ученые
Команда исследователей из США показала, что объединение моноклональных антител в одно биспецифическое антитело дает результат гораздо сильнее.
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Как тестировали терапию
Способ успешно протестировали на моделях хомяков: антитело нейтрализовало выходной штамм SARS-CoV-2, а также варианты альфа, бета, гамма и дельта. Поэтому, терапия защитила животных от инфицирования.
Ученые называют новый подход – средством следующего поколения для борьбы с COVID-19, которое будет наиболее перспективным против различных вариантов SARS-CoV-2, вызывают наибольшую обеспокоенность.
Дальнейшие исследования должны подтвердить перспективность этого подхода.
Что известно об антителах к коронавирусу
- Врачи используют в терапии пациентов с COVID-19 коктейль из набора сильнейших антител, которые получили из крови пациентов, выздоровевших от коронавирусной болезни.
- Однако, последние исследования показали, что почти треть людей, которые болели COVID-19, могут не иметь антител после выздоровления.
- Обратите внимание на еще один интересный вывод ученых – люди, которые сначала переболели коронавирусом, а потом сделали прививку или Pfizer, или Moderna, имеют очень сильный иммунитет против этого патогена.
Детали Некоторые люди имеют "сверхчеловеческий" иммунитет против коронавируса