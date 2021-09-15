Новое "оружие" против коронавируса в 100 раз эффективнее, чем коктейль антител

14:29

Ученые нашли новое антитело, которое связывается с различными участками спаечного белка, а потому гораздо эффективнее защищает от COVID-19. До сих пор похожего эффекта удавалось достичь благодаря использованию коктейля из разных антител. Теперь появился более универсальный инструмент против коронавируса.