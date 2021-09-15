Новое "оружие" против коронавируса в 100 раз эффективнее, чем коктейль антител
Источник:Science Translational Medicine.
Ученые нашли новое антитело, которое связывается с различными участками спаечного белка, а потому гораздо эффективнее защищает от COVID-19. До сих пор похожего эффекта удавалось достичь благодаря использованию коктейля из разных антител. Теперь появился более универсальный инструмент против коронавируса.
Что предлагают ученые
Команда исследователей из США показала, что объединение моноклональных антител в одно биспецифическое антитело дает результат гораздо сильнее.
К теме Пора позаботиться о витамине D: готовимся к сезону простудЭксперименты показали, что новое биспецифическое антитело в 100 раз эффективнее против COVID-19, чем коктейль моноклональных антител.
Как тестировали терапию
Способ успешно протестировали на моделях хомяков: антитело нейтрализовало выходной штамм SARS-CoV-2, а также варианты альфа, бета, гамма и дельта. Поэтому, терапия защитила животных от инфицирования.
Ученые называют новый подход – средством следующего поколения для борьбы с COVID-19, которое будет наиболее перспективным против различных вариантов SARS-CoV-2, вызывают наибольшую обеспокоенность.
Дальнейшие исследования должны подтвердить перспективность этого подхода.
Что известно об антителах к коронавирусу
- Врачи используют в терапии пациентов с COVID-19 коктейль из набора сильнейших антител, которые получили из крови пациентов, выздоровевших от коронавирусной болезни.
- Однако, последние исследования показали, что почти треть людей, которые болели COVID-19, могут не иметь антител после выздоровления.
- Обратите внимание на еще один интересный вывод ученых – люди, которые сначала переболели коронавирусом, а потом сделали прививку или Pfizer, или Moderna, имеют очень сильный иммунитет против этого патогена.
Детали Некоторые люди имеют "сверхчеловеческий" иммунитет против коронавируса