Белок, о котором говорится, размещен на поверхности клеток. С помощью него можно определить, как развиваются клетки, которые являются биомаркером для прогнозирования болезни.
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Клетки имеют так называемый фитнес-статус. Анализируя его, мы можем предсказать госпитализацию или смерти пациентов с COVID-19, потенциально делая этот биомаркер ранним инструментом прогнозирования, особенно потому, что он может быть обнаружен с помощью обычного носового COVID-теста,
– заявил один из исследователей Раджан Гогна.
Если статус приспособленности клетки плохой, это указывает на то, что клетка развивается неправильно (или она старая, ненадежная, склонна к болезням или у нее плохо работает обмен веществ). Ранее в 2021 году исследовательская группа обнаружила, что приспособленность статуса выражается в так называемых возрастных белках. Они размещены на поверхности клетки и экспрессируются в двух формах.
В одной форме они говорят окружающим клеткам, что их клетка в порядке. В другой форме они указывают на то, что клетка плохо себя чувствует, значит имеет плохой фитнес-статус. Если фитнес-статус клетки невысокий, клетка выходит из строя и вбивается другими клетками.
Как это поможет в прогнозировании коронавируса
Ученые заявили, что экспрессия цветочного белка может точно предсказать госпитализацию или смерть пациента, а также определить, у кого из пациентов течение болезни будет легким.
Метод мог предвидеть кому нужна госпитализация с точностью до 78,7 процента. Для пациентов с COVID-19, у которых не было серьезной инфекции, прогноз оказался точным и составил 93,9 процента,
– рассказал доцент и руководитель группы Кен Дже Вон.
Как проводилось исследование
- Исследователи провели патологоанатомический анализ инфицированных легочных тканей умерших пациентов с COVID-19, чтобы определить биологическую роль цветочных белков при остром повреждении легких.
- Используя образцы из носа, они провели обсервационное исследование, чтобы оценить, может ли экспрессия белка точно предсказать госпитализацию или смерть.
Пригодность клеток зависит от многих вещей и не обязательно меняется с возрастом. Возраст, конечно, влияет, но исследователи увидели много случаев, когда люди в возрасте 80 лет имели очень хороший фитнес-статус клеток в легких.
Мы также видели, как молодые люди умирают в таких странах, как Индия, Индонезия и Бразилия. Потому что не только возраст, но и сопутствующие заболевания влияют на уровень приспособленности клеток как в верхних, так и в нижних дыхательных путях. Также известно, что сигнализация инсулина, диабет и гипертония играют роль в определении приспособленности клеток,
– сказал Раджан Гогна.
Во многих странах уровень вакцинации еще достаточно низкий и главная надежда – на своевременное и точное лечение пациентов. Исследователи надеются, что их открытие поможет вовремя предвидеть ход инфекции у больных со всего мира, что поможет защитить их от тяжелых последствий COVID-19.