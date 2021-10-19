Новое открытие может предсказать смерть пациента от COVID-19

Исследователи из Копенгагенского университета представили результаты исследования, которые могут помощи в борьбе с коронавирусом. Ученые обнаружили, что анализ конкретного белка может предсказать ход COVID-19.

Белок, о котором говорится, размещен на поверхности клеток. С помощью него можно определить, как развиваются клетки, которые являются биомаркером для прогнозирования болезни.

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Клетки имеют так называемый фитнес-статус. Анализируя его, мы можем предсказать госпитализацию или смерти пациентов с COVID-19, потенциально делая этот биомаркер ранним инструментом прогнозирования, особенно потому, что он может быть обнаружен с помощью обычного носового COVID-теста,

– заявил один из исследователей Раджан Гогна.

Если статус приспособленности клетки плохой, это указывает на то, что клетка развивается неправильно (или она старая, ненадежная, склонна к болезням или у нее плохо работает обмен веществ). Ранее в 2021 году исследовательская группа обнаружила, что приспособленность статуса выражается в так называемых возрастных белках. Они размещены на поверхности клетки и экспрессируются в двух формах.

В одной форме они говорят окружающим клеткам, что их клетка в порядке. В другой форме они указывают на то, что клетка плохо себя чувствует, значит имеет плохой фитнес-статус. Если фитнес-статус клетки невысокий, клетка выходит из строя и вбивается другими клетками.

Как это поможет в прогнозировании коронавируса

Ученые заявили, что экспрессия цветочного белка может точно предсказать госпитализацию или смерть пациента, а также определить, у кого из пациентов течение болезни будет легким.

Метод мог предвидеть кому нужна госпитализация с точностью до 78,7 процента. Для пациентов с COVID-19, у которых не было серьезной инфекции, прогноз оказался точным и составил 93,9 процента,

– рассказал доцент и руководитель группы Кен Дже Вон.

Как проводилось исследование

Исследователи провели патологоанатомический анализ инфицированных легочных тканей умерших пациентов с COVID-19, чтобы определить биологическую роль цветочных белков при остром повреждении легких.

Используя образцы из носа, они провели обсервационное исследование, чтобы оценить, может ли экспрессия белка точно предсказать госпитализацию или смерть.

Пригодность клеток зависит от многих вещей и не обязательно меняется с возрастом. Возраст, конечно, влияет, но исследователи увидели много случаев, когда люди в возрасте 80 лет имели очень хороший фитнес-статус клеток в легких.

Мы также видели, как молодые люди умирают в таких странах, как Индия, Индонезия и Бразилия. Потому что не только возраст, но и сопутствующие заболевания влияют на уровень приспособленности клеток как в верхних, так и в нижних дыхательных путях. Также известно, что сигнализация инсулина, диабет и гипертония играют роль в определении приспособленности клеток,

– сказал Раджан Гогна.

Во многих странах уровень вакцинации еще достаточно низкий и главная надежда – на своевременное и точное лечение пациентов. Исследователи надеются, что их открытие поможет вовремя предвидеть ход инфекции у больных со всего мира, что поможет защитить их от тяжелых последствий COVID-19.