Новое устройство называется FastBreathSpec. Его работа построена на спектрометрии движения ионов.

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После того, как устройство диагностирует коронавирус, образцы анализа классифицируются в соответствии с алгоритмом машинного обучения.

В разработке устройства принимали участие компания Masatech и отдельные факультеты университетов из Братиславы Коменского и Словацкого. Проект софинансировал Аппарат Правительства.

К слову, недавно в США разработали защитную маску, которая определяет больных коронавирусом. Она может диагностировать COVID-19 у человека всего за 90 минут.

Разработчики уверяют, что датчики такие же чувствительные, как ПЦР-тесты. И при этом такие же оперативные, как тесты на антигены, которые используются для быстрого выявления COVID-19.

Какие тесты для обнаружения COVID-19 есть на данный момент:

Сейчас для диагностики COVID-19 проводят ПЦР-тестирование. Для забора образцов берут мазок из носоглотки.

Также есть экспресс-тесты и ИФА-тесты на антиген. Они обнаруживают наличие антител к коронавирусу в крови.



ПЛР-тест и экспресс-тест – в чем разница / инфографика 24 канала