Как работает устройство

Инъектор изобрели в Университете штата Вашингтон. Устройство крепится на животе пациента, вплотную к коже, и с помощью акселерометров и микропроцессоров постоянно мониторит движения тела и частоту дыхания.

Если он замечает неподвижность и одновременно характерный паттерн дыхания, предшествующий свойственному при передозировке опиоидами нарушению дыхательной функции, автоматически делает укол налоксона.

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Кроме этого, медицинские показатели пациента транслируются на смартфон для оповещения больного или медперсонала.

Эпидемия опиоидов усилилась во время пандемии и продолжает быть серьезной проблемой здравоохранения. Поэтому, мы создали алгоритм для инъектора, который распознает, когда носитель перестает дышать и автоматически работает – вводит налоксон,

– сказал один из разработчиков EurekAlert.

Устройство уже протестировали на добровольцах

Для обучения алгоритму распознавания передозировки разработчики привлекли 25 добровольцев с зависимостью от опиоидов. В результате, когда 20 здоровых субъектов симулировали нарушения дыхания в больничных условиях, устройство вколол им инъекцию налоксона.

Теперь инженеры работают над миниатюризацией устройства, чтобы оно было менее заметным и не мешало во время движения.

Борьба с последствиями опиоидной зависимости

Аналогичный девайс, но для ношения на руке разрабатывают в Университете Пердью.

В Штатах недавно началось тестирование вакцины против опиоидной зависимости. Основное действие вакцины направлено на захват дурманящих веществ до их проникновения в мозг. Такой подход не только блокирует состояние эйфории у человека, но и предотвращает негативные последствия передозировки.