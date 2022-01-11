Нового штамма Дельтакрон не существует – ученые заявили об ошибке
Источник:ScinceAlert
Эксперты считают, что гибридная мутация коронавируса с Кипра, о которой недавно сообщили, вероятно, ошибка.
В природе вирусы не совмещаются
Британские вирусологи изучили последовательность РНК нового варианта вируса и считают, что в природе такой вирус не встречается.
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Действительно, коронавирусы могут генетически комбинироваться, но это случается редко. Проанализировав мутацию "Дельтакрон", ученые пришли к выводу, что это маловероятно.
Последовательности кипрского "Дельтакрона" выглядят явно искусственными – они не группируются на филогенетическом дереве.
– написал Том Пикок, вирусолог из отдела инфекционных заболеваний Имперского колледжа Лондона.
Объяснение ученых
Джеффри Барретт, глава инициативы по геномике COVID-19 в британском институте Wellcome Sanger, сказал, что предполагаемые мутации расположены в части генома, которая уязвима для ошибок в определенных процедурах секвенирования.
В ВОЗ тоже отреагировали
К слову, во Всемирной организации здравоохранения тоже сообщили, что нет оснований говорить о комбинации двух штаммов коронавируса. "Дельтакрон" ведь может быть результатом загрязнения образца.
Также в организации призвали не использовать понятие "флурон" (одновременное заболевание гриппом и коронавирусом): "Эти слова подразумевают комбинацию вирусов или их вариантов, а этого не происходит".
Что сообщали о "Дельтакроне"
- В начале января 2022 года на Кипре сообщили о новом варианте SARS-COV-2, получившем название "Дельтакрон". Он якобы соединил в себе характеристики штаммов "Дельта" и "Омикрон".
- Профессор Леонтиос Кострикис сказал, что выявленные случаи заражения указывают на эволюционное давление на предковый штамм с целью приобретения этих мутаций, а не на результат одного события рекомбинации.
- Но не все ученые согласны с выводом кипрских коллег о том, что Дельтакрон – это продукт природного слияния штаммов. Так, профессор Бирмингемского университета Ник Ломан считает его "техническим артефактом".