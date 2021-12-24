В Новой Зеландии мужчина 10 раз за день вакцинировался против коронавируса

Мужчина таким образом решил заработать – он шел делать прививки против COVID-19 в разные центры вакцинации, под разными именами.

10 прививок за один день

Мужчине якобы платили за то, чтобы он получал прививку за других людей. В настоящее время он находится под следствием.

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В Министерстве здравоохранения Новой Зеландии серьезно отнеслись к этому вопросу. Мужчину обвинили в том, что он рисковал жизнью из-за получения чужих доз вакцины.

Выдавать себя за другого и получать медицинскую помощь опасно. Это ставит под угрозу человека, который получает прививку под вымышленным лицом, и лицо, чья медицинская карточка показывает, что он был вакцинирован, хотя на самом деле он не получил прививку,

— отметила менеджер программы вакцинации в Новой Зеландии Астрид Корниф.

Каким образом афера удалась

Мужчина посещал несколько центров вакцинации в Окленде. Выдавать себя за других людей оказалось не сложно – в Новой Зеландии достаточно сообщить свое имя, дату рождения и адрес, чтобы врач сделал прививку и внес вас в систему. Никаких удостоверений личности с фотографиями не требуется.

Насколько это опасно

Ученые предупредили, что исследования вакцины не охватывали введение такого чрезмерного количества доз, поэтому трудно предположить, что может произойти с человеком, получившим 10 прививок за один день.

Возможны усиленные побочные эффекты типа лихорадки или головной боли.

В частности, директор Малаганского института и иммунолог Грэм Ле Грос считает, что эти действия были "бессмысленными и опасными".

Он добавил, что мужчина вряд ли умрет от 10 прививок, но наличие такого количества доз в организме может означать, что вакцина не сработает как следует.