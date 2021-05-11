Искусственное изменение ритма

За суточные ритмы отвечает сложная сеть генов. Новое исследование является ключом к пониманию того, как работает этот биологический процесс, и что потенциально в них можно изменить.

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Ученые из Пенсильванского университета описали статистическую модель, которую они использовали, чтобы идентифицировать все гены, участвующие в этой сети.

Важность исследования

Это поможет создавать препараты, которые смогут превратить сов в жаворонков и наоборот. Это может быть полезно для людей, которые привыкли вставать поздно, но которым для работы или учебы нужно менять свой ритм жизни.

В чем перспектива открытия?

Исследование может помочь в борьбе с депрессией, тревогой, увеличением веса и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эти болезни часто связывают с нарушением суточных ритмов.

Подобные процессы не только у людей, но и у животных с растениями. В частности, ученые обсуждают возможность создания пшеницы, которая сможет расти при низких температурах или с меньшим количеством солнечного света. Это приведет к повышению урожайности.