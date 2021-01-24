Новости о коронавирус 24 января: тревожные данные о мутациях, еще одна страна начала вакцинацию
В Украине коронавирусом заразились около 4 тысяч человек. Массовая вакцинация против коронавируса стартовала в Египте. Всего в мире более 98 миллионов заразились коронавирусом. Исследователи продолжают исследовать мутации коронавируса и сделали два важных открытия. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 января.
Новости о коронавирусе в Украине 24 января
По состоянию на 24 января в Украине за сутки заболели коронавирусом 3 915 человек. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников. В течение суток на госпитализации находились 2 079 пациентов с COVID-19 или подозрением на болезнь и выраженными симптомами. К сожалению, от осложнений коронавирусной болезни умерли 83 пациента. Зато выздоровели – 5 407 больных.
Днем ранее Новости о коронавирусе 23 января: в мире возросла смертность, опасность британского штамма
Количество тестирований: в течение суток 23 января украинские лаборатории осуществили 23 081 тестирование, в частности методом ПЦР – 17 600, методом ИФА – 5 481. В целом лаборатории минздрава провели 6 098 095 ПЦР-тестов на выявление коронавирусной инфекции.
Коронавирус в областях: суточный прирост больных
- г. Киев – 240 случаев;
- Винницкая область – 122 случая;
- Волынская область – 73 случая;
- Днепропетровская область – 236 случаев;
- Донецкая область – 110 случаев;
- Житомирская область – 164 случая;
- Закарпатская область – 188 случаев;
- Запорожская область – 198 случаев;
- Ивано-Франковская область – 292 случая;
- Киевская область – 242 случая;
- Кировоградская область – 43 случая;
- Луганская область – 79 случаев;
- Львовская область – 320 случаев;
- Николаевская область – 199 случаев;
- Одесская область – 89 случаев;
- Полтавская область – 141 случай;
- Ровненская область – 96 случаев;
- Сумская область – 118 случаев;
- Тернопольская область – 119 случаев;
- Харьковская область – 118 случаев;
- Херсонская область – 104 случая;
- Хмельницкая область – 203 случая;
- Черкасская область – 78 случаев;
- Черновицкая область – 186 случаев;
- Черниговская область – 157 случаев.
Общая статистика COVID-19
За все время пандемии в Украине заболели 1 миллион 191 тысяча 812 человек, из них по состоянию на 24 января выздоровели 947 514 больных. Известно, что от осложнений болезни умерли 21 тысяча 861 пациент с COVID-19.
Напомним, что с 25 января в Украине будет действовать общенациональный карантин. Ограничения будут почти такими, как раньше в оранжевой зоне.
Карантин после локдауна / Инфографика Кабмина
Коронавирус в Вооруженных силах Украины
В Вооруженных Силах Украины зафиксировали 40-й случай смерти, вызванный коронавирусом. По состоянию на 24 января COVID-19 болеют 768 человек.
На изоляции и самоизоляции находятся 128 человек. Всего за время пандемии коронавируса выздоровели 14 439 человек.
Новости о коронавирусе в мире 24 января
Согласно данным СНБО Украины, с начала пандемии в мире обнаружили более чем 98 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 54 миллионов больных уже выздоровели, но 2 121 521 пациент умер.
Страны с наибольшим количеством больных COVID-19
- США – 24 995 600;
- Индия – 10 654 533;
- Бразилия – 8 679 247;
- Россия – 3 679 247;
- Великобритания – 3 627 789.
В Египте начали вакцинацию против коронавируса
Сегодня, 24 января, в Египте стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Приоритетно будут вакцинировать врачей и медицинских работников, работающих с больными COVID-19.
Первую партию вакцин Египет получил от китайской фармацевтической компании Sinopharm. То есть пока вакцину обеспечили для 20% населения, что составляет около 100 миллионов человек.
Кроме того, Египет получит еще 40 млн доз препарата через альянс вакцин ГАВИ для 20 миллионов человек.
В Шри-Ланке руководительница Минздрава пропагандировала шаманский сироп от COVID-19 и заболела
Министер здравоохранения Шри-Ланки Пависра Ваньяраччи пропагандировала растительный сироп, который, якобы, обеспечивает иммунитет к коронавирусу, а впоследствии получила положительный результат на COVID-19.
Эти "лекарства" производит местный знахарь. Он заявил, что рецепт зелья якобы увидел в пророческом видении. В состав сиропа входят мед и мускатный орех.
Исследования коронавируса
Оценили эффективность вакцин против мутировавших версий коронавируса
Ученые проверили эффективность вакцин Moderna и Pfizer против новых штаммов коронавируса – обе показали снижение уровня антител. Снижение иммунного ответа зафиксировали, в частности, к штамму N501Y, который пока считается самым заразным.
Поэтому ученые из Рокфеллеровского университета пришли к выводу, что вакцины, скорее всего, придется обновлять по мере распространения вариантов с мутациями.
Это пугает: Почему новые штаммы коронавируса распространяются быстрее
Ученые предложили объяснение того факта, что некоторые штаммы коронавируса быстрее распространяются по планете. Один из самых опасных штаммов SARS-CoV-2 скоро "ударит" по нескольким странам мира.
По словам Отто, эпидемиологи уже считают B.1.1.7 разновидностью коронавируса, который способен к более быстрому распространению, чем другие известные штаммы коронавируса. Поэтому, вероятно, мутация способна распространяться на 40-80% быстрее, чем другие.
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