В Украине коронавирусом заразились около 4 тысяч человек. Массовая вакцинация против коронавируса стартовала в Египте. Всего в мире более 98 миллионов заразились коронавирусом. Исследователи продолжают исследовать мутации коронавируса и сделали два важных открытия. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 января.

Новости о коронавирусе в Украине 24 января

По состоянию на 24 января в Украине за сутки заболели коронавирусом 3 915 человек. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников. В течение суток на госпитализации находились 2 079 пациентов с COVID-19 или подозрением на болезнь и выраженными симптомами. К сожалению, от осложнений коронавирусной болезни умерли 83 пациента. Зато выздоровели – 5 407 больных.

Днем ранее Новости о коронавирусе 23 января: в мире возросла смертность, опасность британского штамма

Количество тестирований: в течение суток 23 января украинские лаборатории осуществили 23 081 тестирование, в частности методом ПЦР – 17 600, методом ИФА – 5 481. В целом лаборатории минздрава провели 6 098 095 ПЦР-тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Коронавирус в областях: суточный прирост больных

г. Киев – 240 случаев;

Винницкая область – 122 случая;

Волынская область – 73 случая;

Днепропетровская область – 236 случаев;

Донецкая область – 110 случаев;

Житомирская область – 164 случая;

Закарпатская область – 188 случаев;

Запорожская область – 198 случаев;

Ивано-Франковская область – 292 случая;

Киевская область – 242 случая;

Кировоградская область – 43 случая;

Луганская область – 79 случаев;

Львовская область – 320 случаев;

Николаевская область – 199 случаев;

Одесская область – 89 случаев;

Полтавская область – 141 случай;

Ровненская область – 96 случаев;

Сумская область – 118 случаев;

Тернопольская область – 119 случаев;

Харьковская область – 118 случаев;

Херсонская область – 104 случая;

Хмельницкая область – 203 случая;

Черкасская область – 78 случаев;

Черновицкая область – 186 случаев;

Черниговская область – 157 случаев.

Общая статистика COVID-19

За все время пандемии в Украине заболели 1 миллион 191 тысяча 812 человек, из них по состоянию на 24 января выздоровели 947 514 больных. Известно, что от осложнений болезни умерли 21 тысяча 861 пациент с COVID-19.

Важно! Активных больных, то есть тех, которые продолжают лечиться от коронавируса – около 230 тысячи жителей Украины.

Напомним, что с 25 января в Украине будет действовать общенациональный карантин. Ограничения будут почти такими, как раньше в оранжевой зоне.

Карантин после локдауна / Инфографика Кабмина

Коронавирус в Вооруженных силах Украины

В Вооруженных Силах Украины зафиксировали 40-й случай смерти, вызванный коронавирусом. По состоянию на 24 января COVID-19 болеют 768 человек.

На изоляции и самоизоляции находятся 128 человек. Всего за время пандемии коронавируса выздоровели 14 439 человек.

Новости о коронавирусе в мире 24 января

Согласно данным СНБО Украины, с начала пандемии в мире обнаружили более чем 98 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 54 миллионов больных уже выздоровели, но 2 121 521 пациент умер.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 24 995 600;

Индия – 10 654 533;

Бразилия – 8 679 247;

Россия – 3 679 247;

Великобритания – 3 627 789.

В Египте начали вакцинацию против коронавируса

Сегодня, 24 января, в Египте стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Приоритетно будут вакцинировать врачей и медицинских работников, работающих с больными COVID-19.

Первую партию вакцин Египет получил от китайской фармацевтической компании Sinopharm. То есть пока вакцину обеспечили для 20% населения, что составляет около 100 миллионов человек.

Кроме того, Египет получит еще 40 млн доз препарата через альянс вакцин ГАВИ для 20 миллионов человек.

В Шри-Ланке руководительница Минздрава пропагандировала шаманский сироп от COVID-19 и заболела

Министер здравоохранения Шри-Ланки Пависра Ваньяраччи пропагандировала растительный сироп, который, якобы, обеспечивает иммунитет к коронавирусу, а впоследствии получила положительный результат на COVID-19.

Эти "лекарства" производит местный знахарь. Он заявил, что рецепт зелья якобы увидел в пророческом видении. В состав сиропа входят мед и мускатный орех.

Исследования коронавируса

Оценили эффективность вакцин против мутировавших версий коронавируса

Ученые проверили эффективность вакцин Moderna и Pfizer против новых штаммов коронавируса – обе показали снижение уровня антител. Снижение иммунного ответа зафиксировали, в частности, к штамму N501Y, который пока считается самым заразным.

Поэтому ученые из Рокфеллеровского университета пришли к выводу, что вакцины, скорее всего, придется обновлять по мере распространения вариантов с мутациями.

Важные выводы: Во всех добровольцев уровень был эквивалентен уровню антител людей, переболевших COVID-19.

Однако другие антитела были лишь на треть эффективными для нейтрализации мутировавшего SARS-CoV-2.

Это пугает: Почему новые штаммы коронавируса распространяются быстрее

Ученые предложили объяснение того факта, что некоторые штаммы коронавируса быстрее распространяются по планете. Один из самых опасных штаммов SARS-CoV-2 скоро "ударит" по нескольким странам мира.

По словам Отто, эпидемиологи уже считают B.1.1.7 разновидностью коронавируса, который способен к более быстрому распространению, чем другие известные штаммы коронавируса. Поэтому, вероятно, мутация способна распространяться на 40-80% быстрее, чем другие.

Важно! Для таких стран, как США и Канада, где коронавирус и так распространяется страшными темпами, появление B.1.1.7 составляет еще большее количество случаев заражения.



Главное о новом штамме коронавируса / Инфографика 24 канала