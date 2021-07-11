Новости о коронавирусе 11 июля: проблемы с сердцем после вакцинации, эффективность CoronaVaс

В Украине спад заболеваемости коронавирусом, это прежде всего связано с меньшим количеством проведенных тестов на выходных. В то же время темпы вакцинации в стране остаются высокими. Ученые опубликовали новые данные об эффективности китайской вакцины. Pfizer может объявить о необходимости третьей дозы вакцины. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 11 июля.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 290 человек, среди них 23 ребенка и 7 медработников. От осложнений коронавируса умерли 5 человек.

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За сутки протестировано:

методом ПЦР – 12 885 человек,

методом ИФА – 3 296 человек,

экспресс-тестами – 9 175 человек.

Суточный прирост инфицированных в регионах

г. Киев – 91 случай;

Винницкая область – 2 случая;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 35 случаев;

Донецкая область – 6 случаев;

Житомирская область – 12 случаев;

Закарпатская область – 0 случаев;

Запорожская область – 12 случаев;

Ивано-Франковская область – 5 случаев;

Киевская область – 24 случая;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 3 случая;

Львовская область – 7 случаев;

Николаевская область – 3 случая;

Одесская область – 22 случая;

Полтавская область – 13 случаев;

Ровненская область – 2 случая;

Сумская область – 5 случаев;

Тернопольская область – 2 случая;

Харьковская область – 18 случаев;

Херсонская область – 10 случаев;

Хмельницкая область – 4 случая;

Черкасская область – 4 случая;

Черновицкая область – 4 случая;

Черниговская область – 1 случай.

По состоянию на 11 июля выздоровели 2 177 293 пациента. Впрочем, от осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 52 597.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Динамика вакцинации в Украине

Источник: Минздрав

В целом привито 2 298 302 человека, из них получили 1 дозу – 2 298 300 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 164 676 украинцев. Всего проведено 3 462 976 прививок.

В частности, в течение минувших суток вакцинировано 42 308 человек: одну дозу получили 21 074 человека, полностью иммунизированы – 21 234 человека.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 790 463 человека.



Статистика вакцинации состоянию на 11 июля / Инфографика Минздрава

Когда Johnson & Johnson появится в Украине

Источник: 24 канал

В Украине уже зарегистрировали вакцину против коронавируса от Johnson & Johnson. Несмотря на то, что Украина ведет переговоры относительно этой вакцины, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что появится здесь она еще не скоро, потому что производство именно этой вакцины ограничено, а госзаказов на нее много.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО

По состоянию на 10 июля в мире зарегистрировано более 186 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни, к сожалению, умерли более 4 миллионов больных. В то же время около 122 миллионов пациентов выздоровели.

Продолжают лечение от коронавируса более 59 миллионов человек.

В Бельгии умерла женщина, зараженная 2 штаммами COVID-19 сразу

Источник: Bloomberg

90-летняя бельгийка умерла после того, как заразилась двумя разными штаммами COVID-19 – британским и африканским. Женщина не была вакцинирована против коронавируса. Вероятнее всего, что заразили ее 2 разных человека.

Исследования о коронавирусе

Новое исследование эффективности CoronaVac

Источник: Hurriyet Daily News

В Турции опубликовали промежуточные результаты третьей фазы исследований китайской вакцины против коронавируса – CoronaVac. Препарат показал эффективность на уровне 83,5%.

Результаты испытаний CoronaVac:

Исследование показало, что вакцина на 100% эффективна против тяжелых случаев и вызвала сильный иммунный ответ.

и вызвала сильный иммунный ответ. В 83,5% случаев две дозы способны защитить от инфицирования коронавирусом.

Pfizer и Moderna могут привести к проблемам с сердцем

Источник: ЕМА

В Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) предупредили о побочном эффекте от вакцин Pfizer и Moderna. В частности, говорится о проблемах с сердцем.

В ведомстве говорят, что чаще этот побочный эффект наблюдали у молодых мужчин.

Регулятор приводит следующие данные:

из 177 миллионов людей, получивших вакцину Pfizer– BioNTech, миокардит развился у 145 человек, перикардит – у 138;

людей, получивших вакцину Pfizer– BioNTech, миокардит развился у перикардит – у 138; на 20 миллионов привитых Moderna зарегистрировано по 19 случаев первого и второго;

привитых Moderna зарегистрировано первого и второго; 5 человек умерли. Все они были или пожилыми людьми, или имели сопутствующие заболевания.

Pfizer сообщит о необходимости третьей дозы вакцины

Вместе с тем, Комитет по вопросам безопасности (PRAC) отметил, что миокардит и перикардит могут возникатьпосле вакцинации этими препаратами.

Источник: Washington Post

Корпорация Pfizer в ближайшее время, вероятно, объявит о необходимости третьей дозы вакцины от коронавируса для более стойкого иммунитета. Речь идет о бустерной дозе вакцины, которую будут рекомендовать делать через 6 месяцев после первой.

Предварительно компания опубликовала отчет об эффективности введения третьей дозы – титры антител вследствие ревакцинации растут в 5 – 10 раз после первых двух уколов.