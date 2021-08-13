Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине выявили 1 263 больных коронавирусом, среди них 73 ребенка и 52 медработника.

В госпитализации нуждались 613 пациентов с выраженными симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинском надзоре. К сожалению, 44 больных коронавирусом умерли вследствие осложнений. При этом 1 007 пациентов сообщили о выздоровлении.

Днем ранее Новости о коронавирусе 12 августа: Moderna VS Pfizer, есть ли штамм Йота в Украине

За последние сутки провели 47 355 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 22 318,

методом ИФА – 8 133,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 16 904.

За все время пандемии COVID-19 в Украине коронавирус диагностировали у 2 263 864 человек, 2 195 798 из которых уже выздоровели. При этом умерли от осложнений вируса 53 217 жителей страны.

Новые случаи коронавируса в регионах

Киев – 166 случаев;

Винницкая область – 30 случаев;

Волынская область – 6 случаев;

Днепропетровская область – 70 случаев;

Донецкая область – 84 случая;

Житомирская область – 25 случаев;

Закарпатская область – 22 случая;

Запорожская область – 62 случая;

Ивано-Франковская область – 31 случай;

Киевская область – 45 случаев;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 54 случая;

Львовская область – 78 случаев;

Николаевская область – 30 случаев;

Одесская область – 99 случаев;

Полтавская область – 34 случая;

Ровненская область – 24 случая;

Сумская область – 54 случая;

Тернопольская область – 46 случаев;

Харьковская область – 78 случаев;

Херсонская область – 63 случая;

Хмельницкая область – 39 случаев;

Черкасская область – 34 случая;

Черновицкая область – 42 случая;

Черниговская область – 41 случай.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

​

Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

На Тернопольщине штамм Дельта обнаружили у 9-месячного ребенка

Источник: "Тернополяне"

В Тернопольской области выявляют новые случаи штамма коронавируса Дельта. Недавно инфекцию подтвердили у 9-месячного ребенка.

Кроме малыша, в области штамм коронавируса Дельта обнаружили еще у двоих детей. Они лечатся в инфекционном отделении детской городской больницы.

Сколько всего в Украине случаев штамма Дельта

Источник: "Суспільне"

Количество официальных случаев штамма коронавируса Дельта в Украине выросло вдвое. В стране зарегистрировали уже 300 инфицированных этим вариантом, в частности в Киеве зарегистрировали 21 больного.

Иммунологи считают вероятным локдаун осенью

Источник: 24 канал

Эксперты прогнозируют следующий локдаун в Украине из-за коронавируса уже осенью. Такое решение действительно может быть необходимым.

В частности, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Борис Донской считает, что если бы до сентября провакцинировались несколько миллионов украинцев из группы риска, то вводить локдаун – не было бы необходимости.

Иммунолог сказал, ждать ли осенний локдаун: смотрите видео

Украина обновила правила въезда

Источник: МИД Украины

Министерство здравоохранения обновило правила въезда и пребывания иностранных граждан на территории Украины. Отныне те, кто хотят попасть в нашу страну должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 или сертификат о вакцинации.

Больше об этом Украина обновила правила въезда: что изменится для паломников-хасидов

Смерть украинки после вакцины Moderna: обнародовали выводы экспертизы

Источник: "Страна"

Комиссия региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации проанализировала смерть женщины после прививки вакциной против коронавируса от компании Moderna. Причинно-следственной связи не обнаружено.

Обратите внимание! Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко считает, что женщина уже была инфицирована коронавирусом на момент вакцинации и умерла от осложнений болезни.

В каких случаях школы будут переходить на дистанционное обучение

Источник: Громадське радио

В МОН заявили, что обучение начнется в очном режиме, однако при усиленном карантине некоторые школы будут переходить на дистанционку. Кроме того, в ведомстве считают, что в течение учебного года могут меняться условия и решения правительства в связи с эпидемической ситуацией.

Напомним, что согласно рекомендации Минздрава, школам разрешат работать офлайн даже в красных зонах, если количество вакцинированных работников там составит не менее 80%.

По состоянию на 13 августа уже вакцинировались двумя дозами почти 320 тысяч учителей, а первой дозой – еще 430 тысяч педагогов.

Новые данные о коронавирусе в мире 13 августа

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии недуг обнаружили более чем у 205 миллионов людей по всему миру. Болезнь унесла жизни почти 4,3 миллиона инфицированных.

Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – недуг диагностировали у более 36 миллионов человек, по меньшей мере 619 тысяч – умерли.

Россия в шестой раз побила собственный рекорд по смертности от COVID-19

Источник: Стопкоронавирус.рф

Российские власти сообщили о рекордном показателе суточной смертности от коронавируса. Так, за сутки 12 августа зафиксировали 815 летальных исходов.

Кроме того, темпы распространения инфекции тоже высокие – со вчерашнего дня инфицировались 22 277 человек. В то же время более 8% больных не имели клинических проявлений болезни. При этом выздоровели за сутки – 19 368 человек.

Внимание! Всего за пандемию в России лишь официально зарегистрировали 6 миллионов 557 тысяч 68 случаев коронавирусной инфекции. Еще 168 864 человека умерли. Кроме этого, 5 миллионов 848 тысяч 340 пациентов выписали из больниц.

Исследование коронавируса

Нашли причины опасного синдрома у детей после коронавируса

Источник: Nature

Симптомы мультисистемного воспалительного синдрома у детей (MIS-C) возникают через несколько недель после заражения SARS-CoV-2. Это состояние характеризуется тяжелой лихорадкой, болями в животе, покраснением глаз и кожными высыпаниями.

Что нового обнаружили ученые?

Подавление двух типов иммунных клеток: естественных киллеров (NK) и Т-клеток CD8 +. Ученые отметили, что когда CD8 + подвергаются агрессивному воздействию патогенов, они истощаются, а иммунный ответ ослабевает. Увеличение количества NK-клеток также связано с истощением CD8 + Т-клеток.

Также на тему Гречкой или выплатами – иммунолог объяснил, как стимулировать пенсионеров вакцинироваться