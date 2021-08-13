Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За минувшие сутки в Украине выявили 1 263 больных коронавирусом, среди них 73 ребенка и 52 медработника.
В госпитализации нуждались 613 пациентов с выраженными симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинском надзоре. К сожалению, 44 больных коронавирусом умерли вследствие осложнений. При этом 1 007 пациентов сообщили о выздоровлении.
Днем ранее Новости о коронавирусе 12 августа: Moderna VS Pfizer, есть ли штамм Йота в Украине
За последние сутки провели 47 355 тестов на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 22 318,
- методом ИФА – 8 133,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 16 904.
Новые случаи коронавируса в регионах
- Киев – 166 случаев;
Винницкая область – 30 случаев;
Волынская область – 6 случаев;
Днепропетровская область – 70 случаев;
Донецкая область – 84 случая;
Житомирская область – 25 случаев;
Закарпатская область – 22 случая;
Запорожская область – 62 случая;
Ивано-Франковская область – 31 случай;
Киевская область – 45 случаев;
Кировоградская область – 6 случаев;
Луганская область – 54 случая;
Львовская область – 78 случаев;
Николаевская область – 30 случаев;
Одесская область – 99 случаев;
Полтавская область – 34 случая;
Ровненская область – 24 случая;
Сумская область – 54 случая;
Тернопольская область – 46 случаев;
Харьковская область – 78 случаев;
Херсонская область – 63 случая;
Хмельницкая область – 39 случаев;
Черкасская область – 34 случая;
Черновицкая область – 42 случая;
Черниговская область – 41 случай.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала
На Тернопольщине штамм Дельта обнаружили у 9-месячного ребенка
Источник: "Тернополяне"
В Тернопольской области выявляют новые случаи штамма коронавируса Дельта. Недавно инфекцию подтвердили у 9-месячного ребенка.
Кроме малыша, в области штамм коронавируса Дельта обнаружили еще у двоих детей. Они лечатся в инфекционном отделении детской городской больницы.
Сколько всего в Украине случаев штамма Дельта
Источник: "Суспільне"
Количество официальных случаев штамма коронавируса Дельта в Украине выросло вдвое. В стране зарегистрировали уже 300 инфицированных этим вариантом, в частности в Киеве зарегистрировали 21 больного.
Иммунологи считают вероятным локдаун осенью
Источник: 24 канал
Эксперты прогнозируют следующий локдаун в Украине из-за коронавируса уже осенью. Такое решение действительно может быть необходимым.
В частности, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Борис Донской считает, что если бы до сентября провакцинировались несколько миллионов украинцев из группы риска, то вводить локдаун – не было бы необходимости.
Иммунолог сказал, ждать ли осенний локдаун: смотрите видео
Украина обновила правила въезда
Источник: МИД Украины
Министерство здравоохранения обновило правила въезда и пребывания иностранных граждан на территории Украины. Отныне те, кто хотят попасть в нашу страну должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 или сертификат о вакцинации.
Больше об этом Украина обновила правила въезда: что изменится для паломников-хасидов
Смерть украинки после вакцины Moderna: обнародовали выводы экспертизы
Источник: "Страна"
Комиссия региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации проанализировала смерть женщины после прививки вакциной против коронавируса от компании Moderna. Причинно-следственной связи не обнаружено.
В каких случаях школы будут переходить на дистанционное обучение
Источник: Громадське радио
В МОН заявили, что обучение начнется в очном режиме, однако при усиленном карантине некоторые школы будут переходить на дистанционку. Кроме того, в ведомстве считают, что в течение учебного года могут меняться условия и решения правительства в связи с эпидемической ситуацией.
Напомним, что согласно рекомендации Минздрава, школам разрешат работать офлайн даже в красных зонах, если количество вакцинированных работников там составит не менее 80%.
По состоянию на 13 августа уже вакцинировались двумя дозами почти 320 тысяч учителей, а первой дозой – еще 430 тысяч педагогов.
Новые данные о коронавирусе в мире 13 августа
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
С начала пандемии недуг обнаружили более чем у 205 миллионов людей по всему миру. Болезнь унесла жизни почти 4,3 миллиона инфицированных.
Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – недуг диагностировали у более 36 миллионов человек, по меньшей мере 619 тысяч – умерли.
Россия в шестой раз побила собственный рекорд по смертности от COVID-19
Источник: Стопкоронавирус.рф
Российские власти сообщили о рекордном показателе суточной смертности от коронавируса. Так, за сутки 12 августа зафиксировали 815 летальных исходов.
Кроме того, темпы распространения инфекции тоже высокие – со вчерашнего дня инфицировались 22 277 человек. В то же время более 8% больных не имели клинических проявлений болезни. При этом выздоровели за сутки – 19 368 человек.
Исследование коронавируса
Нашли причины опасного синдрома у детей после коронавируса
Источник: Nature
Симптомы мультисистемного воспалительного синдрома у детей (MIS-C) возникают через несколько недель после заражения SARS-CoV-2. Это состояние характеризуется тяжелой лихорадкой, болями в животе, покраснением глаз и кожными высыпаниями.
Что нового обнаружили ученые?
Подавление двух типов иммунных клеток: естественных киллеров (NK) и Т-клеток CD8 +. Ученые отметили, что когда CD8 + подвергаются агрессивному воздействию патогенов, они истощаются, а иммунный ответ ослабевает. Увеличение количества NK-клеток также связано с истощением CD8 + Т-клеток.
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