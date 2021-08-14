Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За предыдущие сутки, 13 августа, в Украине обнаружили 1 353 больных коронавирусом. Из них – 99 детей и 33 медработника. В больницы госпитализировали 641 человека с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 44 инфицированных – умерли.
Днем ранее Заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает расти
Выздоровел от этого недуга – 791 человек.
С начала пандемии в Украине провели 11 652 141 ПЦР-тест.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 198 случаев;
- Винницкая область – 17 случаев;
- Волынская область – 11 случаев;
- Днепропетровская область – 117 случаев;
- Донецкая область – 98 случаев;
- Житомирская область – 32 случая;
- Закарпатская область – 15 случаев;
- Запорожская область – 77 случаев;
- Ивано-Франковская область – 45 случаев;
- Киевская область – 60 случаев;
- Кировоградская область – 6 случаев;
- Луганская область – 40 случаев;
- Львовская область – 72 случая;
- Николаевская область – 21 случай;
- Одесская область – 81 случай;
- Полтавская область – 30 случаев;
- Ровненская область – 25 случаев;
- Сумская область – 33 случая;
- Тернопольская область – 36 случаев;
- Харьковская область – 138 случаев;
- Херсонская область – 52 случая;
- Хмельницкая область – 57 случаев;
- Черкасская область – 32 случая;
- Черновицкая область – 29 случаев;
- Черниговская область – 31 случай.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Украина на 53 месте в мире по количеству новых случаев COVID-19
- По данным статистического ресурса Worldometers, по состоянию на 12 августа по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 53 место в мире и 13 – среди стран Европы.
- Также Украина на 46 месте среди стран мира по общему количеству смертей от COVID-19 в пересчете на 1 млн населения, и на 29 — среди европейских стран.
Две области не соответствуют показателям зеленой зоны
Источник: Минздрав
В Украине по состоянию на 14 августа в двух регионах показатели не соответствуют зеленой зоне карантина. Многие больные в Тернопольской и Полтавской областях нуждаются в помощи медиков в больницах.
Так, там наблюдают высокую динамику госпитализации больных. В норме общее количество госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на инфицирование должно составлять не больше 50%.
Минздрав готовится к новой вспышке COVID-19 в Украине
Источник: фейсбук Радуцкого
Эпидемиологи прогнозируют, что уже со следующей недели количество заболевших в стране начнет ощутимо расти. Как отметил глава комитета здравоохранения в Верховной Раде Михаил Радуцкий, Минздрав проанализировал предыдущие волны болезни и провел работу над ошибками. Уже работают в нескольких направлениях.
Больше здесь Как Минздрав готовится к новой волне COVID-19 в Украине: Радуцкий назвал ключевые этапы
В Одесской области чиновники прекратили принимать невакцинированных
Источник: "Думская"
В Одесской области 1 августа городской совет отказался принимать невакцинированных. Местные жители жалуются, что без документа от семейного врача о вакцинации или о том, что человек переболел, невозможно получить даже справку о составе семьи.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
С начала пандемии недуг обнаружили более чем у 205 миллионов людей по всему миру. Болезнь унесла жизни почти 4,3 миллиона инфицированных.
Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – недуг диагностировали у свыше 36 миллионов человек, по меньшей мере 619 тысяч – умерли.
Половина населения Китая полностью вакцинирована
Источник: Global Times
Больше половины населения Китая полностью вакцинировали против COVID-19. Так, прививку получили около 777 миллионов человек. Вместе с тем, общее количество случаев заражения коронавирусом внутри страны продолжает расти в течение последних трех недель. Впрочем, власти уверяют, что риск масштабной вспышки внутри страны сохраняется небольшой.
Интересно Только 6% больных гепатитом знают о своем диагнозе, – эксперт ЦОЗ
Россию и Китай обвинили в конспирологии из-за коронавируса
Источник: Министерство внутренней безопасности США
США обвинили Россию и Китай в том, что они могли распространять фейки о коронавирусе. Так, по их мнению, они "подогревали конспирологические теории, связанные с пандемией". Как говорится в заявлении министерства, противники США активизировали попытки запугать общество.
Например, российские, китайские и иранские СМИ, связанные с правительством, неоднократно усиливали теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин,
– подчеркнули в сообщении.
В России, конечно же, такие упреки называют "ерундой".