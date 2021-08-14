Новости о коронавирусе 14 августа: Минздрав готовится к новой вспышке, РФ распространяет фейки

В Минздраве уже начали активную подготовку к новой волне пандемии. США обвинили Россию и Китай в том, что они могли распространять фейки о коронавирусе. В Украине обнаружили 1 353 новых больных. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 14 августа.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За предыдущие сутки, 13 августа, в Украине обнаружили 1 353 больных коронавирусом. Из них – 99 детей и 33 медработника. В больницы госпитализировали 641 человека с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 44 инфицированных – умерли.

Днем ранее Заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает расти

Выздоровел от этого недуга – 791 человек.

С начала пандемии в Украине провели 11 652 141 ПЦР-тест.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 198 случаев;

Винницкая область – 17 случаев;

Волынская область – 11 случаев;

Днепропетровская область – 117 случаев;

Донецкая область – 98 случаев;

Житомирская область – 32 случая;

Закарпатская область – 15 случаев;

Запорожская область – 77 случаев;

Ивано-Франковская область – 45 случаев;

Киевская область – 60 случаев;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 40 случаев;

Львовская область – 72 случая;

Николаевская область – 21 случай;

Одесская область – 81 случай;

Полтавская область – 30 случаев;

Ровненская область – 25 случаев;

Сумская область – 33 случая;

Тернопольская область – 36 случаев;

Харьковская область – 138 случаев;

Херсонская область – 52 случая;

Хмельницкая область – 57 случаев;

Черкасская область – 32 случая;

Черновицкая область – 29 случаев;

Черниговская область – 31 случай.

За все время пандемии COVID-19 в Украине коронавирус диагностировали у 2 265 217 человек, 2 2 196 589 из которых уже выздоровели. Умерли от осложнений вируса – 53 238 украинцев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

​​Украина на 53 месте в мире по количеству новых случаев COVID-19

По данным статистического ресурса Worldometers, по состоянию на 12 августа по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 53 место в мире и 13 – среди стран Европы.

в мире и 13 – среди стран Европы. Также Украина на 46 месте среди стран мира по общему количеству смертей от COVID-19 в пересчете на 1 млн населения, и на 29 — среди европейских стран.

Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Две области не соответствуют показателям зеленой зоны

Источник: Минздрав

В Украине по состоянию на 14 августа в двух регионах показатели не соответствуют зеленой зоне карантина. Многие больные в Тернопольской и Полтавской областях нуждаются в помощи медиков в больницах.

Так, там наблюдают высокую динамику госпитализации больных. В норме общее количество госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на инфицирование должно составлять не больше 50%.

Минздрав готовится к новой вспышке COVID-19 в Украине

Источник: фейсбук Радуцкого

Эпидемиологи прогнозируют, что уже со следующей недели количество заболевших в стране начнет ощутимо расти. Как отметил глава комитета здравоохранения в Верховной Раде Михаил Радуцкий, Минздрав проанализировал предыдущие волны болезни и провел работу над ошибками. Уже работают в нескольких направлениях.

Больше здесь Как Минздрав готовится к новой волне COVID-19 в Украине: Радуцкий назвал ключевые этапы

В Одесской области чиновники прекратили принимать невакцинированных

Источник: "Думская"

В Одесской области 1 августа городской совет отказался принимать невакцинированных. Местные жители жалуются, что без документа от семейного врача о вакцинации или о том, что человек переболел, невозможно получить даже справку о составе семьи.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии недуг обнаружили более чем у 205 миллионов людей по всему миру. Болезнь унесла жизни почти 4,3 миллиона инфицированных.

Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – недуг диагностировали у свыше 36 миллионов человек, по меньшей мере 619 тысяч – умерли.

Половина населения Китая полностью вакцинирована

Источник: Global Times

Больше половины населения Китая полностью вакцинировали против COVID-19. Так, прививку получили около 777 миллионов человек. Вместе с тем, общее количество случаев заражения коронавирусом внутри страны продолжает расти в течение последних трех недель. Впрочем, власти уверяют, что риск масштабной вспышки внутри страны сохраняется небольшой.

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Россию и Китай обвинили в конспирологии из-за коронавируса

Источник: Министерство внутренней безопасности США

США обвинили Россию и Китай в том, что они могли распространять фейки о коронавирусе. Так, по их мнению, они "подогревали конспирологические теории, связанные с пандемией". Как говорится в заявлении министерства, противники США активизировали попытки запугать общество.

Например, российские, китайские и иранские СМИ, связанные с правительством, неоднократно усиливали теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин,

– подчеркнули в сообщении.

В России, конечно же, такие упреки называют "ерундой".