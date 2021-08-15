Новости о коронавирусе в Украине 15 августа
За сутки в Украине обнаружили более 600 COVID-больных: сделали мало тестов
Источник: МОЗ
За минувшие сутки, 14 августа, в Украине выявили 695 больных коронавирусом. В больницы госпитализировали 569 человек с подтвержденным диагнозом или подозрением на наличие коронавируса. Еще 17 человек умерли.
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238 уже выздоровели, поэтому их выписали.
Сколько тестов на коронавирус провели
Снижение суточной заболеваемости объясняется уменьшением тестирования. В течение 14 августа в Украине провели 30 798 тестов на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 15 456,
- методом ИФА – 2 494,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 12 848.
- С начала пандемии в стране провели 11 667 597 ПЦР-тестирований.
Статистика новых случаев в регионах
- Киев – 87 случаев;
- Винницкая область – 32 случая;
- Волынская область – 8 случаев;
- Днепропетровская область – 58 случаев;
- Донецкая область – 32 случая;
- Житомирская область – 30 случаев;
- Запорожская область – 20 случаев;
- Ивано-Франковская область – 60 случаев;
- Киевская область – 42 случая;
- Кировоградская область – 2 случая;
- Луганская область – 11 случаев;
- Львовская область – 16 случаев;
- Николаевская область – 20 случаев;
- Одесская область – 59 случаев;
- Полтавская область – 8 случаев;
- Ровненская область – 3 случая;
- Сумская область – 6 случаев;
- Тернопольская область – 49 случаев;
- Харьковская область – 53 случая;
- Херсонская область – 32 случая;
- Хмельницкая область – 5 случаев;
- Черкасская область – 10 случаев;
- Черновицкая область – 34 случая;
- Черниговская область – 18 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала
Допустят ли к работе непривитых учителей: ответ Шкарлета
Источник: ТСН
Учителей не будут вакцинировать принудительно. А оснований, чтобы не допускать к работе работника без прививки, нет. По словам Шкарлета, если в учебном заведении не набирается 80% привитых, то образовательный процесс будет происходить в дистанционном или смешанном режиме. Но если такое количество педколлектива вакцинируется, то учебное заведение сможет работать даже во время локдауна.
Новости о коронавирусе в мире 15 августа
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
С начала пандемии недуг обнаружили более чем у 206 миллионов людей по всему миру. Болезнь унесла жизни почти 4,3 миллиона инфицированных.
Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – недуг диагностировали у более 36 миллионов человек, по меньшей мере 621 тысяча – умерли.
Коронавирус вызвал тяжелое осложнение у ярого курильщика
Источник: The Sun
В Лондоне 36-летний пациент с коронавирусом попал в реанимацию из-за повреждения легкого. Врачи сделали ему срочный дренаж. У пациента диагностировали напряженный пневмоторакс, который возникает тогда, когда воздух задерживается в плевральной полости под давлением. Такое состояние может возникать от тяжелой травмы грудной клетки, перелома ребра, вследствие дайвинга или прогулок на большой высоте. Но ничего из этого с мужчиной не происходило. Лишь в детстве он болел астмой, а в течение жизни был заядлым курильщиком.