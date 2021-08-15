Новости о коронавирусе в Украине 15 августа

За сутки в Украине обнаружили более 600 COVID-больных: сделали мало тестов

Источник: МОЗ

За минувшие сутки, 14 августа, в Украине выявили 695 больных коронавирусом. В больницы госпитализировали 569 человек с подтвержденным диагнозом или подозрением на наличие коронавируса. Еще 17 человек умерли.

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238 уже выздоровели, поэтому их выписали.

Сколько тестов на коронавирус провели

Снижение суточной заболеваемости объясняется уменьшением тестирования. В течение 14 августа в Украине провели 30 798 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 15 456,

методом ИФА – 2 494,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 12 848.

С начала пандемии в стране провели 11 667 597 ПЦР-тестирований.

Общая статистика

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 265 912 больных коронавирусом. 2 196 827 из них уже выздоровели, 53 255 – умерли.

Статистика новых случаев в регионах

Киев – 87 случаев;

Винницкая область – 32 случая;

Волынская область – 8 случаев;

Днепропетровская область – 58 случаев;

Донецкая область – 32 случая;

Житомирская область – 30 случаев;

Запорожская область – 20 случаев;

Ивано-Франковская область – 60 случаев;

Киевская область – 42 случая;

Кировоградская область – 2 случая;

Луганская область – 11 случаев;

Львовская область – 16 случаев;

Николаевская область – 20 случаев;

Одесская область – 59 случаев;

Полтавская область – 8 случаев;

Ровненская область – 3 случая;

Сумская область – 6 случаев;

Тернопольская область – 49 случаев;

Харьковская область – 53 случая;

Херсонская область – 32 случая;

Хмельницкая область – 5 случаев;

Черкасская область – 10 случаев;

Черновицкая область – 34 случая;

Черниговская область – 18 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

​Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

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Источник: ТСН

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Новости о коронавирусе в мире 15 августа

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

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Источник: The Sun

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