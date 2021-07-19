Новости о коронавирусе 19 июля: 9 месяцев держится иммунитет, неврологические осложнения у детей

В Украине выросли темпы вакцинации от коронавируса. Глава Минздрава заявил, что в ближайшее время штамм "Дельта" вытеснит другие мутации. ВОЗ заявила об опасности появления других опасных вариантов коронавируса. Ученые обнаружили, что иммунитет к коронавирусу сохраняется даже после 9 месяцев. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 19 июля.

Новости о коронавирус в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

В течение суток в Украине зарегистрировали 182 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них 11 детей. В больницы были госпитализированы 307 человек с COVID-19 или признаками болезни. К сожалению, еще 5 инфицированных умерли. Выписали 187 человек.

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Вчера в Украине провели 16 970 тестов на коронавирус. Из них 9 587 методом ПЦР, 1613 методом ИФА и 5 770 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Всего с начала пандемии в Украине провели 11 161 068 ПЦР-тестов на коронавирус.

зарегистрировали – 2 244 677 инфицированных,

выздоровели – 2 181 385 пациентов,

умерли – 52 731 больной.

Статистика новых случаев в регионах за минувшие сутки:

Киев – 82 случая;

Винницкая область – 2 случая;

Волынская область – 1 случай;

Днепропетровская область – 7 случаев;

Донецкая область – 2 случая;

Житомирская область – 18 случаев;

Киевская область – 12 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 1 случай;

Львовская область – 3 случая;

Николаевская область – 6 случаев;

Одесская область – 18 случаев;

Полтавская область – 2 случая;

Ровненская область – 2 случая;

Сумская область – 3 случая;

Тернопольская область – 3 случая;

Харьковская область – 10 случаев;

Херсонская область – 2 случая;

Черкасская область – 5 случаев;

Черновицкая область – 2 случая;

*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине появятся инновационные препараты прямого действия на коронавирус

Источник: канал "Украина"

Виктор Ляшко заявил, что в Украине появятся новые препараты прямого действия на COVID-19. По его словам, в ближайшее время их представят украинцам.

Виктор Ляшко “Появились также инновационные препараты. И здесь я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления, что дселал сделала Украина касательно инновационных препаратов, имеющих прямое действие на вирус”.

Виктор Ляшко добавил, что ранее таких препаратов в Украине еще не было. В то же время по его словам, в мире они только появляются.

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К концу лета "Дельта" вытеснит другие штаммы в Украине

Источник: канал "Украина"

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что штамм "Дельта" вскоре вытеснит все другие разновидности коронавируса. По его словам, это может произойти через один – два месяца.

В Украине подтвердили случаи инфицирования "Дельтой". Первые случаи зарегистрировали 23 июня. Кроме этого 14 июля обнаружили два случая в Ужгороде. Все четыре пациента вернулись из России.



Что известно о штамме "Дельта" / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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Новости о коронавирус в мире 19 июля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: СНБО

По состоянию на утро 18 июня в мире зарегистрировано более 190 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни умерли более 4 миллионов больных. В то же время более 125 миллионов пациентов выздоровели.

ВОЗ предупредила о новых опасных штаммах коронавируса

Источник: твиттер ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что миру грозит распространение новых и опасных штаммов SARS-CoV-2. В ВОЗ опасаются, что новые штаммы могут хуже поддаваться контролю.

Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Исследования коронавируса

Источник: MedicalXpress

Уровень антител SARS-CoV-2 в организме человека остается высоким даже через 9 месяцев после заражения. Причем, неважно протекала ли болезнь с симптомами или без.

Это выяснили исследователи из Падуанского университета и Имперского колледжа Лондона.

Коронавирус вызывает неврологические болезни даже у детей

Источник: The Lancet

Дети значительно легче переносят коронавирусную инфекцию и реже нуждаются в госпитализации по сравнению со взрослыми. Однако они не защищены не только от тяжелого течения COVID-19, но и от серьезных последствий.

Как часто и какие осложнения вызывает коронавирус

Источник: The Lancet

Ученые описали наиболее распространенные осложнения, которые развиваются у пациентов, которых госпитализировали с COVID-19. Авторы проанализировали связь риска осложнений с полом и возрастом.

Осложнения встречались у 50% участников исследования, в том числе у 44% выживших. Наиболее частыми были:

осложнения со стороны почек – в 24% госпитализированных пациентов;

респираторные осложнения – у 18%;

системные осложнения (нарушение свертывания крови, анемия, инфекции кровотока) – в 16%;

кардиологические осложнения – у 12%;

осложнения со стороны пищеварительной системы и печени – в 11%;

неврологические – в 4%.

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