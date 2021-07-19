Новости о коронавирусе 19 июля: 9 месяцев держится иммунитет, неврологические осложнения у детей
Источник:24 канал
В Украине выросли темпы вакцинации от коронавируса. Глава Минздрава заявил, что в ближайшее время штамм "Дельта" вытеснит другие мутации. ВОЗ заявила об опасности появления других опасных вариантов коронавируса. Ученые обнаружили, что иммунитет к коронавирусу сохраняется даже после 9 месяцев. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 19 июля.
Новости о коронавирус в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
В течение суток в Украине зарегистрировали 182 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них 11 детей. В больницы были госпитализированы 307 человек с COVID-19 или признаками болезни. К сожалению, еще 5 инфицированных умерли. Выписали 187 человек.
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Вчера в Украине провели 16 970 тестов на коронавирус. Из них 9 587 методом ПЦР, 1613 методом ИФА и 5 770 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Всего с начала пандемии в Украине провели 11 161 068 ПЦР-тестов на коронавирус.За все время пандемии в стране:
- зарегистрировали – 2 244 677 инфицированных,
- выздоровели – 2 181 385 пациентов,
- умерли – 52 731 больной.
Статистика новых случаев в регионах за минувшие сутки:
- Киев – 82 случая;
- Винницкая область – 2 случая;
- Волынская область – 1 случай;
- Днепропетровская область – 7 случаев;
- Донецкая область – 2 случая;
- Житомирская область – 18 случаев;
- Киевская область – 12 случаев;
- Кировоградская область – 1 случай;
- Луганская область – 1 случай;
- Львовская область – 3 случая;
- Николаевская область – 6 случаев;
- Одесская область – 18 случаев;
- Полтавская область – 2 случая;
- Ровненская область – 2 случая;
- Сумская область – 3 случая;
- Тернопольская область – 3 случая;
- Харьковская область – 10 случаев;
- Херсонская область – 2 случая;
- Черкасская область – 5 случаев;
- Черновицкая область – 2 случая;
*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В Украине появятся инновационные препараты прямого действия на коронавирус
Источник: канал "Украина"
Виктор Ляшко заявил, что в Украине появятся новые препараты прямого действия на COVID-19. По его словам, в ближайшее время их представят украинцам.
Виктор Ляшко
“Появились также инновационные препараты. И здесь я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления, что дселал сделала Украина касательно инновационных препаратов, имеющих прямое действие на вирус”.
Виктор Ляшко добавил, что ранее таких препаратов в Украине еще не было. В то же время по его словам, в мире они только появляются.
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К концу лета "Дельта" вытеснит другие штаммы в Украине
Источник: канал "Украина"
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что штамм "Дельта" вскоре вытеснит все другие разновидности коронавируса. По его словам, это может произойти через один – два месяца.Обратите внимание! В Украине подтвердили случаи инфицирования "Дельтой". Первые случаи зарегистрировали 23 июня. Кроме этого 14 июля обнаружили два случая в Ужгороде. Все четыре пациента вернулись из России.
Что известно о штамме "Дельта" / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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Новости о коронавирус в мире 19 июля
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: СНБО
По состоянию на утро 18 июня в мире зарегистрировано более 190 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни умерли более 4 миллионов больных. В то же время более 125 миллионов пациентов выздоровели.
ВОЗ предупредила о новых опасных штаммах коронавируса
Источник: твиттер ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что миру грозит распространение новых и опасных штаммов SARS-CoV-2. В ВОЗ опасаются, что новые штаммы могут хуже поддаваться контролю.
Исследования коронавируса
Антитела сохраняются до 9 месяцев
Источник: MedicalXpress
Уровень антител SARS-CoV-2 в организме человека остается высоким даже через 9 месяцев после заражения. Причем, неважно протекала ли болезнь с симптомами или без.
Это выяснили исследователи из Падуанского университета и Имперского колледжа Лондона.
Коронавирус вызывает неврологические болезни даже у детей
Источник: The Lancet
Дети значительно легче переносят коронавирусную инфекцию и реже нуждаются в госпитализации по сравнению со взрослыми. Однако они не защищены не только от тяжелого течения COVID-19, но и от серьезных последствий.
Как часто и какие осложнения вызывает коронавирус
Источник: The Lancet
Ученые описали наиболее распространенные осложнения, которые развиваются у пациентов, которых госпитализировали с COVID-19. Авторы проанализировали связь риска осложнений с полом и возрастом.
Осложнения встречались у 50% участников исследования, в том числе у 44% выживших. Наиболее частыми были:
- осложнения со стороны почек – в 24% госпитализированных пациентов;
- респираторные осложнения – у 18%;
- системные осложнения (нарушение свертывания крови, анемия, инфекции кровотока) – в 16%;
- кардиологические осложнения – у 12%;
- осложнения со стороны пищеварительной системы и печени – в 11%;
- неврологические – в 4%.
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