Новости о коронавирусе в Украине 6 июня

За сутки в Украине обнаружили почти тысячу больных COVID-19

Источник: Минздрав Украины

За минувшие сутки, 5 июня, в Украине зафиксировали инфицирование коронавирусной инфекцией еще у 937 человек. Среди новых больных – 50 детей и 28 медработников.

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В Минздраве Украины отметили: за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (131), Киевской (81), Николаевской (79) и Херсонской (61) областях, а также в городе Киеве (102).

Также за минувшие сутки, 5 июня, госпитализированы 994 человека. К сожалению, 42 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. За сутки выздоровело 4 516 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 16 749 человек,

методом ИФА – 3 953 человека,

экспресс-тестами – 1 1 567 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 2 214 517 человек;

выздоровело – 2 093 228 человек;

летальных исходов – 51 182;

проведено ПЦР-тестирований – 10 336 155.

В Украине в течение суток сделали 40 101 прививку против COVID-19

Источник: Минздрав Украины

В Украине в течение суток 5 июня сделали 40 101 прививку против коронавируса. Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, первую дозу ввели 39 229 лицам, вторую – 872.

С начала вакцинальной кампании привито 1 216 602 человека, из них получили одну дозу – 1 216 600 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 146 664 человека (из них двое человек получили одну дозу за границей).

"Всего проведено 1 363 264 прививки", – говорится в сообщении Минздрава.

5 июня в Украине иммунизацию проводили 327 мобильных бригад и в 418 пунктах вакцинации. По состоянию на 6 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 640 914 человек.



Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

Признание украинских COVID-паспортов

Источник: фейсбук Дениса Шмыгаля

Украинские паспорта вакцинации против коронавируса согласились признать 3 страны. Речь идет о Молдове, Турции и Венгрии. Этот сертификат будут выдавать вакцинированным лицам. Предварительно Украина готова запустить такие паспорта с 1 июля.

Ранее Украина и Европейский Союз достигли политического согласия о взаимном признании сертификатов.

После того, как украинцы будут возвращаться из путешествия, ПЦР-тестирование можно будет не проходить при наличии этого паспорта. Пока такая возможность не работает ни в Украине, ни в других государствах.

Новости о коронавирусе в мире 6 июня

Ситуация с заболеваемостью в мире

Источник: СНБО Украины

С начала пандемии в мире обнаружили более 172 миллионов больных коронавирусом, более чем 110 миллионов из которых уже выздоровели.

Однако 3 720 763 пациента ушли из жизни из-за осложнений, вызванных болезнью. Эксперты и представители ВОЗ уверены, что из-за недостаточного объема тестирования во многих странах эти данные могут быть в разы выше.

Премьер Британии Джонсон призвал G7 вакцинировать весь мир до конца 2022 года

Источник: The Guardian

Борис Джонсон призвал привить от коронавируса всех людей в мире до конца 2022 года. С соответствующим заявлением он обратился к лидерам стран "Большой семерки".

Премьер-министр Великобритании отметил, что такая масштабная вакцинация против COVID-19 стала "самым большим подвигом в истории медицины".

Я призываю своих коллег-лидеров G7 присоединиться к нам, чтобы прекратить эту ужасную пандемию, и пообещать, что мы никогда не позволим повторить последствий коронавируса,

– сказал политик.

Во время встречи Борис Джонсон также намерен обсудить необходимость увеличения производства препаратов против COVID-19.

В Непале зафиксировали первую смерть от черного грибка

Источник: AFP

65-летний умерший мужчина, который лечился в отделении интенсивной терапии больницы в западном Непале, стал жертвой мукормикоза. Это грибковое заболевание, известное как "черный грибок".

"Тест на мазок из носа показал грибковые гифы, а биопсия носа и губ показала мукормикоз", – сообщили в Минздраве.

Секретарь Министерства здравоохранения страны Кришна Прасад Пудел рассказал, что мужчину госпитализировали в реанимационное отделение после обнаружения у него энцефалита височной доли. Умерший не был болен коронавирусной инфекцией COVID–19.

Что такое мукормикоз

Мукормикоз – это осложнение, вызванное грибковой инфекцией.

Болезнь развивается у тех людей, которые контактируют с грибковыми спорами в окружающей среде. Или же после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог.

Наиболее опасной эта болезнь является для диабетиков и для людей со сниженным иммунитетом.

Академик Национальной академии наук Владимир Широкобоков рассказал, что обычно такой грибок обнаруживают у людей с плохой иммунной защитой, к примеру со СПИДом. Но теперь его диагностируют и у больных коронавирусом. Это оппортунистическая инфекция, которая возникает в выгодных для нее условиях на фоне ослабления организма человека.



Данные о вакцинах против коронавируса / инфографика 24 канал

Скандал с закупкой масок в Германии

Источник: Spiegel

Минздрав Германии весной 2020 года приобрел более чем полмиллиона защитных масок в компании, которую возглавляет муж министра здравоохранения Йенса Шпана. Его подозревают в возможном конфликте интересов. Кроме того, министерство приобрело непригодные маски более чем на 1 миллиард евро.

По правилам, действовавшим на то время в Евросоюзе, их стоило проверить в лаборатории перед использованием. Впрочем, Минздрав планировал выдавать эти маски бездомным, людям с инвалидностью или получателям помощи для безработных. Министерство труда, которое отвечает за безопасность масок, отказалось дать на это свое согласие.