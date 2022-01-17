Разновидность нового штамма получила название BA.2. Его нашли в Академической лаборатории в шведском городе Упсала 14 января 2021 года.
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Ученые опасаются, что он может быть заразнее, чем первоначальный штамм. Однако для того, чтобы сделать какие-либо выводы, необходимо провести более детальные исследования.
Случаев может быть больше
Кроме того, есть подозрение, что в Упсале может быть больше случаев BA.2, потому что у некоторых больных COVID-19 эту мутацию не обнаружили. Поэтому требуется дополнительное секвенирование.
Что известно о подвиде Омикрона BA.2
Новый вид Омикрона ранее подтвердил генетик Тео Сандерсон из Института Сенгера в Кембридже, который занимается исследованием генома, а также молекулярный эпидемиолог из Бернского университета Эмма Ходкрофт.
Ученые определили еще один кластер последовательностей, которые имеют много мутаций, что и "оригинальный" Омикрон (BA.1), но некоторые отсутствуют и есть другие и новые (мутации – 24 канал). Новые последовательности называются BA.2,
– написала Ходкрофт.
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