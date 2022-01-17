Разновидность нового штамма получила название BA.2. Его нашли в Академической лаборатории в шведском городе Упсала 14 января 2021 года.

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Ученые опасаются, что он может быть заразнее, чем первоначальный штамм. Однако для того, чтобы сделать какие-либо выводы, необходимо провести более детальные исследования.

Случаев может быть больше

Кроме того, есть подозрение, что в Упсале может быть больше случаев BA.2, потому что у некоторых больных COVID-19 эту мутацию не обнаружили. Поэтому требуется дополнительное секвенирование.

Справка. Ранее эту мутацию штамма Омикрон также обнаружили в Норвегии и Дании, а также в индийской Калькутте, где она начала широко распространяться.

Что известно о подвиде Омикрона BA.2

Новый вид Омикрона ранее подтвердил генетик Тео Сандерсон из Института Сенгера в Кембридже, который занимается исследованием генома, а также молекулярный эпидемиолог из Бернского университета Эмма Ходкрофт.

Ученые определили еще один кластер последовательностей, которые имеют много мутаций, что и "оригинальный" Омикрон (BA.1), но некоторые отсутствуют и есть другие и новые (мутации – 24 канал). Новые последовательности называются BA.2,

– написала Ходкрофт.

Напомним! На Харьковщине подтвердили циркуляцию штамма коронавируса Омикрон. Его обнаружили у 40% лабораторных образцов.

В Минздраве рассказали, что сейчас известно о штамме коронавируса Омикрон – подробнее здесь.

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