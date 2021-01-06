Новую реанимацию для больных COVID строят в Харькове: что известно
В Харькове начали возводить новую реанимацию для пациентов с коронавирусом. Отделение интенсивной терапии откроют в областной инфекционной больнице для взрослых.
Чиновники заговорили о необходимости открыть вторую реанимацию еще летом 2020 года, и презентовали проект главе Минздрава, сообщает "Depo Харьков".
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Врачи ждут новую реанимацию, ведь тамошнее отделение с начала пандемии расширяли уже вдвое. Оно почти постоянно заполнено пациентами до основания.
Новое же отделение обещали начать создавать еще в начале осени 2020 года. Но строительству начали только в этом году. Якобы, все затянулось из-за долгой бумажной подготовки.
К сожалению, процедура с оформлением документов, проектной документации и проведения экспертиз отняла очень много времени,
– объяснил Тарас Пастух, заместитель председателя ХОГА.
"Но в конце 2020 года мы подписали договор. Подрядная организация уже приступает к началу работ", – заверил представитель облгосадминистрации.
Заметим, что оборудование для отделения уже закупили. Предварительно открытие новой реанимации прогнозируют на весну.
Как отметил директор областной инфекционной больницы, это реанимационное отделение является очень нужным, хотя и в общем количество госпитализаций сейчас уменьшается.
Коронавирус на Харьковщине: основное
- По состоянию на 6 января в Харьковской области уже подтвердили 70 656 случаев коронавируса.
- От осложнений, вызванных болезнью, умер 1 131 человек. Выздороветь удалось 58 071 пациенту.
- 17 декабря в немецкой клинике умер мэр Харькова – Геннадий Кернес. Он лечился там от COVID-19.
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