Новую волну COVID остановят в ноябре, но возможны смерти среди вакцинированных, – эпидемиолог
Источник:НВ
Эпидемиологи убеждены, что вводить жесткий локдаун в Украине нужно уже сейчас, ведь заболеваемость растет, что свидетельствует о начале новой волны COVID-19. Осложняет ситуация штамм Дельта.
Эпидемиолог, доктор медицинских наук Наталья Виноград рассказала, чем опасен штамм Дельта.
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Дельтой могут инфицироваться вакцинированные
По словам эпидемиолога, правительство уже должно думать о введении красного уровня карантинных ограничений. Ведь пик заболеваемости уже начался.
Мы выйдем на максимальное количество больных в октябре. Если сейчас будут адекватно введены меры, можно надеяться, что мы стабилизируем ситуацию до середины ноября,
– отметила Виноград.
Рост количества госпитализированных и смертности в Украине эксперт связывает с "неадекватными карантинными мерами" и утверждает, что во время этой волны от коронавируса будет страдать и вакцинирована часть населения.
Цифры будут зависеть от своевременного обращения людей за помощью. К большому сожалению, [умрут] не только невакцинированные, но и вакцинированные. Цифры среди невакцинированных будут выше,
– заметила епідемиолог.
И подчеркнула, что это однозначно ответственность людей, которые вовремя не провели вакцинацию, которая к тому же является бесплатной. Впрочем, Наталья Виноград соглашается, что это выбор людей, однако он может закончиться серьезными потерями в человеческих жизнях.
Актуально о ситуации с COVID-19 в Украине
- Суточный прирост инфицированных почти 10 тысяч. В больницы госпитализировали 1 881 пациента с признаками болезни. От осложнений коронавируса умерли 317 пациентов.
- За все время пандемии в стране коронавирус диагностировали у 2 469 856 жителей страны. По состоянию на 5 октября жертвами коронавируса стали 57 206 человек.
- С начала вакцинальной кампании прививки сделали 7 242 115 человек, в том числе 7 242 113 из них получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Полностью иммунизированы и получили две дозы 5 820 725 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).