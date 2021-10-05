Новую волну COVID остановят в ноябре, но возможны смерти среди вакцинированных, – эпидемиолог

Эпидемиологи убеждены, что вводить жесткий локдаун в Украине нужно уже сейчас, ведь заболеваемость растет, что свидетельствует о начале новой волны COVID-19. Осложняет ситуация штамм Дельта.

Эпидемиолог, доктор медицинских наук Наталья Виноград рассказала, чем опасен штамм Дельта.

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Дельтой могут инфицироваться вакцинированные

По словам эпидемиолога, правительство уже должно думать о введении красного уровня карантинных ограничений. Ведь пик заболеваемости уже начался.

Мы выйдем на максимальное количество больных в октябре. Если сейчас будут адекватно введены меры, можно надеяться, что мы стабилизируем ситуацию до середины ноября,

– отметила Виноград.

Рост количества госпитализированных и смертности в Украине эксперт связывает с "неадекватными карантинными мерами" и утверждает, что во время этой волны от коронавируса будет страдать и вакцинирована часть населения.

Цифры будут зависеть от своевременного обращения людей за помощью. К большому сожалению, [умрут] не только невакцинированные, но и вакцинированные. Цифры среди невакцинированных будут выше,

– заметила епідемиолог.

И подчеркнула, что это однозначно ответственность людей, которые вовремя не провели вакцинацию, которая к тому же является бесплатной. Впрочем, Наталья Виноград соглашается, что это выбор людей, однако он может закончиться серьезными потерями в человеческих жизнях.

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