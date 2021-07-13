Новую волну коронавируса в Украине можно ждать уже в этом месяце, – KSE

Украинцам уже нужно готовиться к новой вспышке коронавируса. Новую волну COVID-19 в Украине можно ожидать уже в этом месяце, а рост смертности осенью.

Количество смертей от коронавируса в Украине может достичь от 54 тысяч до 70 тысяч уже в 2021 году. Об этом во время онлайн-брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

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Согласно данным KSE, сейчас по всей Украине стабильная ситуация с COVID-19 – уровень заболеваемости находится на относительно небольших показателях. Но ситуация может быстро измениться из-за распространения новых вариантов вируса, в частности штамма Дельта.

Украина сейчас в зоне прямого риска, несмотря на стабильный спад заболеваемости. Мы действительно ожидаем вспышку в Украине, начиная уже с этого месяца. Потенциально вспышка может начаться и в следующем месяце, но очень-очень велика вероятность, что вспышка начнется к сентябрю,

– заявил Ганиченко.

Смертность в стране также возрастет

По прогнозам KSE, в третьем квартале этого года не ожидают большого роста уровня смертности, даже если начнется вспышка COVID-19. Но вот уже в четвертом квартале, то есть с сентября, количество умерших в результате болезни может составить от 54 тысяч до 70 тысяч.

В прошлом квартале (апрель – июнь) умерло 19 тысяч человек в результате осложнений от COVID-19. И мы не ожидаем даже при "черном" сценарии, что будет настолько много умерших, как это было во втором квартале. По моделированию KSE, по состоянию на конец третьего квартала общее количество умерших от COVID-19 может достичь от 54 тысяч до 70 тысяч,

– добавил Юрий Ганиченко.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Источник: МОЗ