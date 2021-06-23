Новую вспышку COVID-19 прогнозируем на начало осени, – Рубан

В Украине пока стабильная ситуация с пандемией COVID-19. Однако людей призвали не расслабляться и активно делать вакцинацию, ведь угроза новой вспышки есть.

В частности, ближайшее обострение стоит ждать уже в конце лета. Об этом сказал председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

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В какие месяцы ждать вспышки COVID-19

"Может быть ухудшение ситуации, когда у нас все вернутся с отпускной кампании и студенты из азиатских стран. Это будет середина августа", – сказал Рубан.

Он отметил, что в конце лета можно прогнозировать незначительный подъем заболеваемости. Однако более мощная вспышка будет в конце сентября и начале октября.

За эти 3 месяца можно провести вакцинацию. Основная задача всех – вакцинироваться,

– подытожил Рубан

Сравнение вакцин от коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

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