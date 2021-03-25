По состоянию на 25 марта, в Украине зафиксировали 587 легких случаев побочных реакций на препарат Covishield (AstraZeneca). Всего прививки препаратом получили 155 587 украинцев.

Министр здравоохранения Игорь Иващенко во время брифинга 25 марта рассказал, что прежде всего речь идет о головной боли, временном повышении температуры, усталости.

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Еще 3 пациента, получивших прививки, нуждались во временном надзоре врачами или оказании соответствующей медицинской помощи.

Это – предусмотренные реакции и побочные эффекты применения вакцин, которые только доказывают то, что вакцина работает, а организм готовит иммунный ответ,

– подчеркнул Иващенко.

Алгоритм действий при развитии аллергических реакций

Вакцинированные пациенты, которые после прививки чувствуют ухудшение самочувствия или состояния здоровья, должны обязательно обращаться к своему семейному врачу или в учреждение, в котором провакцинировались.

Тогда медработники учреждения должны уведомить Государственный экспертный центр о побочном действии вследствие вакцинации.

Обратите внимание! Первые 30 минут после вакцинации человек должен находиться под наблюдением врачей, которые делали инъекцию.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала