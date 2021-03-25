Новые данные о побочных эффектах от COVID-вакцины: ответ Минздрава
По состоянию на 25 марта, в Украине зафиксировали 587 легких случаев побочных реакций на препарат Covishield (AstraZeneca). Всего прививки препаратом получили 155 587 украинцев.
Источник:24 канал
Министр здравоохранения Игорь Иващенко во время брифинга 25 марта рассказал, что прежде всего речь идет о головной боли, временном повышении температуры, усталости.
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Еще 3 пациента, получивших прививки, нуждались во временном надзоре врачами или оказании соответствующей медицинской помощи.
Это – предусмотренные реакции и побочные эффекты применения вакцин, которые только доказывают то, что вакцина работает, а организм готовит иммунный ответ,
– подчеркнул Иващенко.
Алгоритм действий при развитии аллергических реакций
Вакцинированные пациенты, которые после прививки чувствуют ухудшение самочувствия или состояния здоровья, должны обязательно обращаться к своему семейному врачу или в учреждение, в котором провакцинировались.
Тогда медработники учреждения должны уведомить Государственный экспертный центр о побочном действии вследствие вакцинации.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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