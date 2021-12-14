Так, ученые обнаружили белок в центральной нервной системе, известный как mGlu1, как потенциальную мишень для новых методов лечения шизофрении. А новые экспериментальные лекарства в доклинических моделях привели к значительным результатам – снижали симптомы болезни.

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Как сейчас лечат шизофрению

Сегодня в терапии шизофрении применяют нейролептики. Они нацелены на снижение галлюцинаций и бреда. Однако другие симптомы эти препараты не могут скорректировать, в частности такие:

социальную изоляцию;

отсутствие мотивации;

когнитивные дефициты.

Все может измениться

Ученые из Университета Вандербильда (США) открыли белок mGlu1 в центральной нервной системе. Он оказался перспективной мишенью в лечении шизофрении.

Интересно! Считается, что шизофрения возникает, когда нарушается активность префронтальной коры – интернейроны становятся дисфункциональными и перестают регулировать активность нейронов.

В поисках новой цели ученые стремились модулировать активность этих клеток и обнаружили mGlu1 как важный переключатель.

Дальнейшие исследования привели их к соединению РАМ (положительному аллостерическому модулятору), которое могло усилить mGlu1.

Используя РАМ на моделях мышей, ученым удалось усилить активность mGlu1 и выборочно увеличить активность специфических тормозных интернейронов.

Важно то, что характерные симптомы шизофрении у животных исчезли.

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Как помогли новые лекарства

Например, терапия возвращала дефицит рабочей памяти. Хотя сейчас это не удается скорректировать у людей, страдающих данным заболеванием.

Теперь ученые намерены оценить эффективность и безопасность РАМ в долгосрочной перспективе. По их мнению, экспериментальная терапия открывает новые возможности для людей с шизофренией.