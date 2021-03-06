Министерство здравоохранения Украины обнародовало новый перечень зон адаптивного карантина. Согласно ему, Киев попал в оранжевую зону.

Минздрав обновил карантинное зонирование

Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что в субботу состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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В красную зону отнесли такие области:

Закарпатскую, Житомирскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую.

Какая заболеваемость в этих регионах? На Закарпатье самая сложная ситуация, местные больницы перезагружены больными, в течение минувших суток заразились 665 человек.

В Житомирской области – рекордный по Украине суточный прирост больных – 749.

В Ивано-Франковской области ситуация тоже сложная – 676 ​​пациентов в течение суток.

На Буковине снова фиксируют значительный рос заболеваемости – со вчерашнего дня заразились 522 человека.

В оранжевой зоне оказались области:

Киевская

Винницкая,

Донецкая,

Запорожская,

Киевская,

Львовская,

Николаевская,

Сумская,

Тернопольская,

Хмельницкая

Заболеваемость в этих регионах COVID-19 в Украине: заболели более 9 тысяч человек, протестировали 81 тысячу

Обратите внимание! В оранжевой зоне не будут вводить дополнительные ограничения – она ​​является лишь предупредительной для перехода к красной.

Остальные регионы Украины остаются в желтой зоне карантина.



Показатели каждой области / Фото скриншот решения Минздрава

Объяснение карантинного зонирования

Оранжевая зона критерии:

эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен;

больничные койки для больных коронавирусной инфекцией загружены более чем на 65%;

в течение семи дней количество тестирований на коронавирус было меньше, чем 300 на 100 тысяч населения;

в течение семи дней количество госпитализаций превышает 60 на 100 тысяч населения.

коэффициент обнаружения COVID-19 больше 20%;

общее число госпитализаций возросло более чем на 50% за неделю.

Красная зона карантина

Красную зону Минздрав может ввести в том случае, если в течение 3 дней подряд в регионе сохраняются хотя бы 2 из критериев оранжевой зоны карантина, указанных выше.

Справка! Правительство продлило карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала