Новые карантинные зоны: Киев в оранжевой, 4 региона – в красной
Министерство здравоохранения Украины обнародовало новый перечень зон адаптивного карантина. Согласно ему, Киев попал в оранжевую зону.
Источник:Минздрав
Минздрав обновил карантинное зонирование
Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что в субботу состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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В красную зону отнесли такие области:
- Закарпатскую,
- Житомирскую,
- Ивано-Франковскую,
- Черновицкую.
В оранжевой зоне оказались области:
- Киевская
- Винницкая,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Киевская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Хмельницкая
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Остальные регионы Украины остаются в желтой зоне карантина.
Показатели каждой области / Фото скриншот решения Минздрава
Объяснение карантинного зонирования
Оранжевая зона критерии:
- эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен;
- больничные койки для больных коронавирусной инфекцией загружены более чем на 65%;
- в течение семи дней количество тестирований на коронавирус было меньше, чем 300 на 100 тысяч населения;
- в течение семи дней количество госпитализаций превышает 60 на 100 тысяч населения.
- коэффициент обнаружения COVID-19 больше 20%;
- общее число госпитализаций возросло более чем на 50% за неделю.
Красная зона карантина
Красную зону Минздрав может ввести в том случае, если в течение 3 дней подряд в регионе сохраняются хотя бы 2 из критериев оранжевой зоны карантина, указанных выше.
Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала
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