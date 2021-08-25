Гормон, который контролирует уровень аппетита

Разработка нового препарата базируется на данных 2016 года, когда ученые обнаружили влияние гормона аспрозина на аппетит и уровень глюкозы в крови. По неизвестным пока причинам повышенный аспрозин может быть у пациентов с метаболическим синдромом, что в результате приводит к усилению чувства голода, повышение массы тела и уровня глюкозы в крови. И наоборот, низкий уровень аспрозина снижает эти показатели.

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Ученые установили, что можно нарушить эту взаимосвязь и нейтрализовать аспрозин с помощью антител.

Три ключевых показателя метаболического синдрома:

сильный аппетит;

высокий индекс массы тела;

повышенный уровень глюкозы.

С помощью антител, то есть нейтрализовав аспрозин ученые смогли скорректировать все три индикатора.

Безопасность потенциальной терапии

Терапию протестировали на трех разных моделях метаболического синдрома и положительный эффект был одинаковым.

После лечения антителами мыши ели меньше, теряли вес, а уровень глюкозы в крови нормализовался,

– резюмировали авторы исследования.

Ученые также заявили, что такое лечение имеет большой потенциал и для человека, поскольку механизм работает у людей аналогичным образом.

Сейчас они совершенствуют препарат и работают над снижением дозировки, чтобы предупредить риски побочных эффектов.