Гормон, который контролирует уровень аппетита
Разработка нового препарата базируется на данных 2016 года, когда ученые обнаружили влияние гормона аспрозина на аппетит и уровень глюкозы в крови. По неизвестным пока причинам повышенный аспрозин может быть у пациентов с метаболическим синдромом, что в результате приводит к усилению чувства голода, повышение массы тела и уровня глюкозы в крови. И наоборот, низкий уровень аспрозина снижает эти показатели.
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Три ключевых показателя метаболического синдрома:
- сильный аппетит;
- высокий индекс массы тела;
- повышенный уровень глюкозы.
С помощью антител, то есть нейтрализовав аспрозин ученые смогли скорректировать все три индикатора.
Безопасность потенциальной терапии
Терапию протестировали на трех разных моделях метаболического синдрома и положительный эффект был одинаковым.
После лечения антителами мыши ели меньше, теряли вес, а уровень глюкозы в крови нормализовался,
– резюмировали авторы исследования.
Ученые также заявили, что такое лечение имеет большой потенциал и для человека, поскольку механизм работает у людей аналогичным образом.
Сейчас они совершенствуют препарат и работают над снижением дозировки, чтобы предупредить риски побочных эффектов.