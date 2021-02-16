Новые лекарства снижают риск сердечных осложнений у пациентов с COVID-19
Препарат, который обычно используют при сердечной недостаточности, способен улучшить состояние пациентов с COVID-19. В частности, лекарства улучшают симптомы, связанные с синдромом постуральной ортостатической тахикардии (POTS).
Источник:24 канал
Что известно о синдроме постуральной ортостатической тахикардии
POTS – это сложное изнурительное заболевание, которое влияет на вегетативную нервную систему организма, вызывая учащенное сердцебиение, и есть, как выяснили ученые, одним из последствий COVID-19.
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Суть исследования
Исследователи изучали препарат ивабрадин и его влияние на частоту сердечных сокращений, качество жизни и уровни норадреналина в плазме у людей.
В плазме крови он используется для измерения активности симпатической нервной системы.
О каком препарате идет речь
Ивабардин – препарат, снижающий частоту сердечных сокращений, влияет непосредственно на синусовый узел. Не действует на внутрисердечную проводимость и сократимость. Лекарственное средство назначают больным, что не переносят бета-блокаторы.
Препараты противоаритмического действия не предназначены для самостоятельного лечения. Их необходимо подбирать и принимать индивидуально, учитывая многочисленные противопоказания и побочные эффекты.
Ивабрадин – новый агент, одобренный FDA для лечения сердечной недостаточности, но, принимая во внимание механизм его действия, мы думали, что он может быть полезен для пациентов с POTS, поскольку он снижает частоту сердечных сокращений, не влияя на кровяное давление,
– сказала Пэм Тауб, доктор медицины, кардиолог из отделения сердечно-сосудистой системы.
Суть действия препарата в случае COVID-19
По словам Пэм Тауб, благодаря препарату можно снизить частоту сердечных сокращений, а затем облегчить состояние пациентов с POTS.
До исследования эти пациенты жили с повышенной частотой сердечных сокращений от 100 до 115 ударов в минуту в положении стоя. После приема Ивабрадина дважды в день в течение одного месяца частота сердечных сокращений в положении стоя значительно снизилась, до 77 ударов в минуту по сравнению с группой плацебо,
– отметили исследователи.
Исследователи также отметили, что ивабрадин хорошо переносится без значительных побочных эффектов, тогда как другие препараты, используемые для снижения частоты сердечных сокращений, такие как бета-блокаторы могут вызывать усталость и снижение артериального давления.
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