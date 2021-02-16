Препарат, который обычно используют при сердечной недостаточности, способен улучшить состояние пациентов с COVID-19. В частности, лекарства улучшают симптомы, связанные с синдромом постуральной ортостатической тахикардии (POTS).

Что известно о синдроме постуральной ортостатической тахикардии

POTS – это сложное изнурительное заболевание, которое влияет на вегетативную нервную систему организма, вызывая учащенное сердцебиение, и есть, как выяснили ученые, одним из последствий COVID-19.

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Суть исследования

Исследователи изучали препарат ивабрадин и его влияние на частоту сердечных сокращений, качество жизни и уровни норадреналина в плазме у людей.

В плазме крови он используется для измерения активности симпатической нервной системы.

У участников исследования выявили снижение частоты сердечных сокращений, улучшение симптомов и общего качества жизни через месяц после приема препарата.

О каком препарате идет речь

Ивабардин – что это за препарат? Ивабардин – препарат, снижающий частоту сердечных сокращений, влияет непосредственно на синусовый узел. Не действует на внутрисердечную проводимость и сократимость. Лекарственное средство назначают больным, что не переносят бета-блокаторы. Препараты противоаритмического действия не предназначены для самостоятельного лечения. Их необходимо подбирать и принимать индивидуально, учитывая многочисленные противопоказания и побочные эффекты.

Ивабрадин – новый агент, одобренный FDA для лечения сердечной недостаточности, но, принимая во внимание механизм его действия, мы думали, что он может быть полезен для пациентов с POTS, поскольку он снижает частоту сердечных сокращений, не влияя на кровяное давление,

– сказала Пэм Тауб, доктор медицины, кардиолог из отделения сердечно-сосудистой системы.

Суть действия препарата в случае COVID-19

По словам Пэм Тауб, благодаря препарату можно снизить частоту сердечных сокращений, а затем облегчить состояние пациентов с POTS.

Детали исследования: Участвовали 22 пациента, средний возраст которых составлял 32 года. Каждый участник прошел проверку в кардиологических клиниках Калифорнийского университета в Сан-Диего с 2018 по 2020 год.

Использовали рандомизированный, двойной слепой, плацебо-контролируемый перекрестный метод, в котором пациенты начинали принимать ивабрадин или плацебо в течение одного месяца, а врачи не знали, кто какой препарат принимает.

До исследования эти пациенты жили с повышенной частотой сердечных сокращений от 100 до 115 ударов в минуту в положении стоя. После приема Ивабрадина дважды в день в течение одного месяца частота сердечных сокращений в положении стоя значительно снизилась, до 77 ударов в минуту по сравнению с группой плацебо,

– отметили исследователи.

Исследователи также отметили, что ивабрадин хорошо переносится без значительных побочных эффектов, тогда как другие препараты, используемые для снижения частоты сердечных сокращений, такие как бета-блокаторы могут вызывать усталость и снижение артериального давления.