Новые лекарства защищают от слепоты при диабете

Ученые получили первые успешные доклинические результаты тестирования препаратов, которые устраняют две основные патологии, провоцирующие слепоту. Сейчас ученые планируют усовершенствовать лечение, а тогда протестируют его с участием людей.

Какие результаты получили ученые

Разрабатывая препарат для лечения заболеваний глаз китайские ученые стремились найти решение для миллионов пациентов всех возрастов. В исследовании на моделях животных новая терапия сократила повреждение при заболеваниях глаз на 95%.

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Перспектива терапии в случае диабета

Около 50 миллионов пожилых людей живут с возрастной дегенерацией желтого пятна, а около 415 миллионов человек имеют риски развития слепоты из-за прогрессирования диабета.

Сейчас подобные патологии лечат путем подавления фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), в то же время около 40 – 60% пациентов не получают желаемого эффекта на терапию.

В новом подходе ученые сосредоточились не только на действии антител, теперь терапия имеет также противовоспалительный эффект.

Тестирование лечения на моделях животных сократило объемы поражений на 95%.

Эффективность была превосходной. Теперь мы надеемся превратить метод в новую терапию для человека,

– прокомментировал Юй.

Ученые надеются, что лечение принесет большую пользу для людей с возрастной дегенерацией желтого пятна и диабетической ретинопатией, поскольку позволит улучшить зрение и предотвратить слепоту.

Почему больные диабетом рискуют потерять зрение

Основная причина потери зрения при сахарном диабете – специфическое поражение нервной оболочки глаза (сетчатки), состояние называют диабетической ретинопатией.

Дело в том, что в середине глаза, на сетчатке много микрососудов, которые питают нервные клетки. При диабете – в сосудах изменяется структура стенки, состояние и функции сосудов ухудшаются.

Состояние является прогрессирующим – повреждение мелких сосудов (микроангиопатия) вызывает сначала незаметное повреждение сетчатки глаза, но впоследствии может привести к слепоте.