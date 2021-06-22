Новые лекарства значительно ускоряют выздоровление COVID-пациентов на ИВЛ

Лечение в два раза уменьшило количество пациентов, нуждавшихся в искусственной вентиляции легких, а также в целом ускорило процесс выздоровления COVID-пациентов. Об этом свидетельствуют результаты 2/3 фазы клинических испытаний нового препарата в клиниках США. В ближайшие недели будут доступны финальные результаты с охватом 475 пациентов, после которых лекарства, вероятно, официально одобрят.

О каком препарате речь

В исследовании приняли участие 40 пациентов, из которых 22 получали опаганиб вместе со стандартной терапией (дексаметазон и / или ремдесивир), а остальные 18 пациентов получали только стандартное лечение. В первую очередь, ученые оценивали, как быстро терапия сократит пребывание на искусственной вентиляции легких.

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Результаты испытаний

Наблюдения показали, что 50% из группы участников, которые принимали препарат опаганиб не нуждались в ИВЛ уже к 14 дню лечения, а в группе плацебо этих результатов достигли лишь 22% участников.

Опаганиб также сокращал продолжительность болезни: 86% пациентов из первой группы выписали из больницы через 2 недели, в то время, как от времени применения стандартного лечения этого достигли лишь 56% больных.

Ученые также отметили хорошую переносимость опаганиба, побочных эффектов не зарегистрировали.

В ближайшие недели появится гораздо больше данных и мы могли бы добиться большего прогресса в обеспечении доступа к терапии,

– прокомментировали исследование авторы.

Перспектива применения новой терапии

Финальные результаты будут включать данные о применении опаганиба среди 475 участников.

По мнению авторов, опаганіб должен показать эффективность и против вариантов SARS-CoV-2, поэтому его одобрение для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19 должно значительно улучшить ситуацию в больницах.