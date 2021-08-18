Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в среду, 18 августа. Это значит, что вводить новое школьное меню в школах начнут уже с 1 сентября 2021 года.

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Тогда же вступают в силу новые нормы питания. Впрочем, полезные блюда появятся не одновременно во всех учебных заведениях.

Для чего нужен переходный период

Как указано в пояснительной записке, введение переходного периода поможет избежать судебных исков. Они могли бы возникнуть из-за расторжения контрактов на поставку пищи в образовательные учреждения.

Также, чтобы избежать трудностей с организацией закупок пищевых продуктов и услуг по питанию.

Согласно постановлению, также установят мораторий на применение штрафных санкций по результатам проверок, в случае нарушения требований норм питания. Их будут проводить до 1 января 2022 года.

Предыстория

24 марта Кабинет министров утвердил новые нормы и порядок питания в учреждениях образования и детских заведениях оздоровления и отдыха.

Отныне в блюдах для детей ограничат использование сахара, соли и других специй. Вместо этого ученики будут потреблять больше фруктов, овощей и рыбы.

Также на днях правительство выделило дополнительные средства на реформу школьного питания – почти 400 миллионов гривен.

К слову. Под наставничеством первой леди Елены Зеленской и шеф-повара Евгения Клопотенко в Украине разработали новое школьное 4-недельное меню для учащихся, которое состоит из 160 блюд.