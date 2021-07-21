В частности, в этом может помочь использование либо универсальных клеток-предшественников миелоидов, либо расширенной трансплантации пуповинной крови. Соавтором исследований является Ольга Франкфурт – доктор медицинских наук, доцентка кафедры гематологии и онкологии.

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По ее словам, эти экспериментальные методы лечения могут уменьшить количество инфекций среди уязвимых пациентов.

Инфекции являются серьезным риском для больных, поэтому любой метод их уменьшения будет ценным,

– сказала Франкфурт.

Чем "полезны" миелоидные клетки-предшественники

Ученые наблюдали за 160 пациентами. Они обнаружили, что эти универсальные клетки-предшественники миелоидных клеток помогли:

уменьшить случаи лихорадки;

применять меньше антибактериальных и противогрибковых препаратов;

проводить меньше дней в больнице для больных.

А также они увеличили выработку тех клеток, которые борются с инфекцией, у пациентов, которые получают химиотерапию острого миелоидного лейкоза.

"Меня очень поражает то, что количество случаев лихорадки стало меньше. А меньше дней госпитализации также может улучшить качество жизни пациентов и уменьшить финансовую нагрузку", – отметила ученый.

Острый миелоидный лейкоз – что это? Его еще называют острым миелобластным лейкозом или лейкемией (ГМЛ). Это гетерогенная группа онкологических заболеваний человека, которые возникают в результате мутации протоонкогенов в миелоидной линии кроветворных клеток. То есть, рак крови.

Собственно, как отмечают ученые, химиотерапия уменьшает количество лейкоцитов, чем увеличивает риск заражения. Хотя пациенты получают антибиотики, лихорадка и инфекции являются серьезной причиной для беспокойства.

Лихорадка вызывает инфекционную обработку, и это стресс для пациента,

– сказала Франкфурт.

Пуповинная кровь

Также новый метод трансплантации единицы пуповинной крови (обычно для взрослых нужно две единицы) может уменьшить риск заражения и сократить продолжительность пребывания в больнице для больных лейкемией. Однако ее может быть сложно получить пациентам, которые не имеют донора. А эта новая методика облегчит ее поставки и ускорит трансплантацию.

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Главные выводы медиков

Эти результаты свидетельствуют о том, что клетки-предшественники миелоидов могут предложить новый вариант уменьшения инфекций у пациентов с лейкемией, которые проходят интенсивную химиотерапию.

Ученые надеются продолжить это исследование, чтобы окончательно продемонстрировать эффективность лечения.