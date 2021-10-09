Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 15 908 человек. В больницы было госпитализировано 3 571 человека с выраженными симптомами коронавирусной болезни. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 250 пациентов. Зато выздоровели 5 364 человека.

Днем ранее Усиление карантина во Львове, последствия Pfizer и Moderna: новости о коронавирусе 8 октября

За сутки лаборатории осуществили 106 029 тестирований на выявление коронавируса, в частности:

методом ПЦР – 53 313

методом ИФА – 10 132

экспресс-тестами – 42 584

Общая статистика С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 2 529 913 случаев заболевания. По состоянию на 9 октября выздоровели – 2 287 846 человек. Жертвами коронавируса стали 58 331 житель страны.

Заболеваемость коронавирусом в областях:

г. Киев – 863 случая;

Винницкая область – 243 случая;

Волынская область – 328 случаев;

Днепропетровская область – 1 291 случай;

Донецкая область – 1 080 случаев;

Житомирская область – 622 случая;

Закарпатская область – 195 случаев;

Запорожская область – 773 случая;

Ивано-Франковская область – 334 случая;

Киевская область – 676 ​​случаев;

Кировоградская область – 107 случаев;

Луганская область – 480 случаев;

Львовская область – 1 177 случаев;

Николаевская область – 333 случая;

Одесская область – 1 310 случаев;

Полтавская область – 376 случаев;

Ровненская область – 492 случая;

Сумская область – 702 случая;

Тернопольская область – 444 случая;

Харьковская область – 974 случая;

Херсонская область – 709 случаев;

Хмельницкая область – 646 случаев;

Черкасская область – 553 случая;

Черновицкая область – 688 случаев;

Черниговская область – 512 случаев.

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации против COVID-19

В течение суток пятницы от коронавируса вакцинировали еще 148 735 человек, в частности, первую дозу получили 73 961 человек еще 74 774 человека получили вторую дозу, а затем завершили вакцинацию.

В течение суток работали:

962 мобильных бригады;

3 153 пункта прививки;

350 центров вакцинации.

Всего в Украине уже вакцинировано 7 495 413 людей: из них по крайней мере одну дозу получили – 7 495 411 человек

полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 083 379 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 578 790 прививок.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

В 15 областях превышены показатели оранжевой зоны

Источник: Минздрав

По состоянию на 9 октября показатели распространения коронавирусной болезни превышены в 15 областях. Они соответствуют оранжевому уровню эпидемической опасности. В то же время все регионы Украины сейчас находятся в желтой карантинной зоне.

В 15 областях превышены показатели госпитализаций

Высокие показатели госпитализации пациентов с коронавирусом, которые соответствуют показателям оранжевой зоны, в областях:

Днепропетровская

Донецкая

Житомирская

Запорожская

Луганская

Львовская

Полтавская

Ровненская

Сумская

Тернопольская

Харьковская

Херсонская

Хмельницкая

Черновицкая

Киевская

Добавим, что Киевская область попала в список областей оранжевого уровня сегодня впервые. В то же время Одесская область, которая еще вчера была оранжевой, сегодня уже соответствует показателям желтой зоны.

Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Черновицкой, Луганской, Херсонской и Харьковской областях.



Показатели карантинных зон 9 октября / Инфографика Минздрав

Осенью ситуация может быть хуже, чем весной, – эпидемиолог

Источник: РБК

В Украине спрогнозировали ухудшение ситуации с коронавирусом осенью, по сравнению с весной. Чтобы избежать роста заболеваемости, важную роль будут играть карантинные мероприятия и темпы вакцинации.

Подробно Осенняя волна коронавируса может быть сильнее

Новости о коронавирусе в мире 9 октября

Распространение COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

Всего в мире обнаружили более 237 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 4,8 миллионов инфицированных, к сожалению, умерли.

С начала пандемии больше всего больных обнаружили в США – более 44 миллионов. Умерли от осложнений коронавируса не менее 712 тысяч американцев.

Следующими по количеству больных COVID-19 идут Великобритания, Турция, Индия, Россия и Бразилия.

Суточная заболеваемость коронавирусом в России приблизилась к абсолютному максимуму

Источник: Интерфакс

В России за минувшие сутки умерло рекордное количество больных COVID-19 за все время пандемии – 968 человек. Всего за сутки в России подтвердили 29 362 случая коронавируса – это почти максимальные показатели за всю пандемию, которые зафиксировали 24 декабря 2020 года, тогда суточный прирост составил 29 935 случаев.

Больше всего смертей от коронавируса в сутки в Москве – 70, в Петербурге – 61, в Свердловской области – 48.

В Москве за сутки зарегистрировали скачок заболеваемости с 4 594 в пятницу до 6 001 случая в субботу – это максимальное количество заражений с 9 июля.

В США всплеск опасного синдрома после Дельты среди детей

Источник: ABC News

В США предупредили об увеличении количества случаев мультисистемного воспалительного синдрома у детей, который возникает после заболевания штаммом коронавируса Дельта.

Мультисистемный воспалительный синдром – что это? Мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) – это редкое состояние, при котором поражаются различные части тела, в частности сердце, легкие, почки, мозг, и кожа. Также может развиваться воспаление глаз или органов желудочно-кишечного тракта. Мультисистемный воспалительный синдром чаще всего появляется через 4 – 6 недель после инфицирования COVID-19.

Сейчас в США зарегистрировали 46 подтвержденных случаев смерти от MIS-C и 5 217 подтвержденных случаев заболеваемости MIS-C.

При этом около 61% зарегистрированных случаев заболевания произошли у детей латиноамериканского происхождения или чернокожих. Также отмечается, что чаще всего с заболеванием сталкиваются дети в возрасте от 6 до 11 лет.

Подтвердили новые побочные эффекты от вакцин Johnson&Johnson и AstraZeneca

Источник: EMA

Комитет по безопасности медикаментов Европейского агентства лекарственных средств (EMA) подтвердил редкую возможность побочных эффектов вакцин производства Johnson&Johnson и AstraZeneca.

Побочные эффекты возможны в течение месяца после вакцинации этими препаратами. Однако регулятор отметил, что преимущества вакцинации превышают возможные риски.