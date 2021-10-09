Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 15 908 человек. В больницы было госпитализировано 3 571 человека с выраженными симптомами коронавирусной болезни. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 250 пациентов. Зато выздоровели 5 364 человека.
Днем ранее Усиление карантина во Львове, последствия Pfizer и Moderna: новости о коронавирусе 8 октября
За сутки лаборатории осуществили 106 029 тестирований на выявление коронавируса, в частности:
- методом ПЦР – 53 313
- методом ИФА – 10 132
- экспресс-тестами – 42 584
Заболеваемость коронавирусом в областях:
- г. Киев – 863 случая;
- Винницкая область – 243 случая;
- Волынская область – 328 случаев;
- Днепропетровская область – 1 291 случай;
- Донецкая область – 1 080 случаев;
- Житомирская область – 622 случая;
- Закарпатская область – 195 случаев;
- Запорожская область – 773 случая;
- Ивано-Франковская область – 334 случая;
- Киевская область – 676 случаев;
- Кировоградская область – 107 случаев;
- Луганская область – 480 случаев;
- Львовская область – 1 177 случаев;
- Николаевская область – 333 случая;
- Одесская область – 1 310 случаев;
- Полтавская область – 376 случаев;
- Ровненская область – 492 случая;
- Сумская область – 702 случая;
- Тернопольская область – 444 случая;
- Харьковская область – 974 случая;
- Херсонская область – 709 случаев;
- Хмельницкая область – 646 случаев;
- Черкасская область – 553 случая;
- Черновицкая область – 688 случаев;
- Черниговская область – 512 случаев.
* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика вакцинации против COVID-19
В течение суток пятницы от коронавируса вакцинировали еще 148 735 человек, в частности, первую дозу получили 73 961 человек еще 74 774 человека получили вторую дозу, а затем завершили вакцинацию.
В течение суток работали:
- 962 мобильных бригады;
- 3 153 пункта прививки;
- 350 центров вакцинации.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
В 15 областях превышены показатели оранжевой зоны
Источник: Минздрав
По состоянию на 9 октября показатели распространения коронавирусной болезни превышены в 15 областях. Они соответствуют оранжевому уровню эпидемической опасности. В то же время все регионы Украины сейчас находятся в желтой карантинной зоне.
В 15 областях превышены показатели госпитализаций
Высокие показатели госпитализации пациентов с коронавирусом, которые соответствуют показателям оранжевой зоны, в областях:
- Днепропетровская
- Донецкая
- Житомирская
- Запорожская
- Луганская
- Львовская
- Полтавская
- Ровненская
- Сумская
- Тернопольская
- Харьковская
- Херсонская
- Хмельницкая
- Черновицкая
- Киевская
Добавим, что Киевская область попала в список областей оранжевого уровня сегодня впервые. В то же время Одесская область, которая еще вчера была оранжевой, сегодня уже соответствует показателям желтой зоны.
Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Черновицкой, Луганской, Херсонской и Харьковской областях.
Показатели карантинных зон 9 октября / Инфографика Минздрав
Осенью ситуация может быть хуже, чем весной, – эпидемиолог
Источник: РБК
В Украине спрогнозировали ухудшение ситуации с коронавирусом осенью, по сравнению с весной. Чтобы избежать роста заболеваемости, важную роль будут играть карантинные мероприятия и темпы вакцинации.
Подробно Осенняя волна коронавируса может быть сильнее
Новости о коронавирусе в мире 9 октября
Распространение COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
Всего в мире обнаружили более 237 миллионов случаев заражения коронавирусом. Более 4,8 миллионов инфицированных, к сожалению, умерли.
С начала пандемии больше всего больных обнаружили в США – более 44 миллионов. Умерли от осложнений коронавируса не менее 712 тысяч американцев.
Следующими по количеству больных COVID-19 идут Великобритания, Турция, Индия, Россия и Бразилия.
Суточная заболеваемость коронавирусом в России приблизилась к абсолютному максимуму
Источник: Интерфакс
В России за минувшие сутки умерло рекордное количество больных COVID-19 за все время пандемии – 968 человек. Всего за сутки в России подтвердили 29 362 случая коронавируса – это почти максимальные показатели за всю пандемию, которые зафиксировали 24 декабря 2020 года, тогда суточный прирост составил 29 935 случаев.
Больше всего смертей от коронавируса в сутки в Москве – 70, в Петербурге – 61, в Свердловской области – 48.
В Москве за сутки зарегистрировали скачок заболеваемости с 4 594 в пятницу до 6 001 случая в субботу – это максимальное количество заражений с 9 июля.
В США всплеск опасного синдрома после Дельты среди детей
Источник: ABC News
В США предупредили об увеличении количества случаев мультисистемного воспалительного синдрома у детей, который возникает после заболевания штаммом коронавируса Дельта.
Мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) – это редкое состояние, при котором поражаются различные части тела, в частности сердце, легкие, почки, мозг, и кожа. Также может развиваться воспаление глаз или органов желудочно-кишечного тракта.
Мультисистемный воспалительный синдром чаще всего появляется через 4 – 6 недель после инфицирования COVID-19.
Сейчас в США зарегистрировали 46 подтвержденных случаев смерти от MIS-C и 5 217 подтвержденных случаев заболеваемости MIS-C.
При этом около 61% зарегистрированных случаев заболевания произошли у детей латиноамериканского происхождения или чернокожих. Также отмечается, что чаще всего с заболеванием сталкиваются дети в возрасте от 6 до 11 лет.
Подтвердили новые побочные эффекты от вакцин Johnson&Johnson и AstraZeneca
Источник: EMA
Комитет по безопасности медикаментов Европейского агентства лекарственных средств (EMA) подтвердил редкую возможность побочных эффектов вакцин производства Johnson&Johnson и AstraZeneca.
Побочные эффекты возможны в течение месяца после вакцинации этими препаратами. Однако регулятор отметил, что преимущества вакцинации превышают возможные риски.