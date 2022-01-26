Новые штаммы COVID-19 будут заразнее Омикрона, – ВОЗ

Эксперты ВОЗ уверены, что увеличение продолжительности циркуляции коронавируса увеличивает его способность мутировать, а потому следующий штамм будет более заразным, а главное смертоноснее.

Омикрон не будет последним вариантом

Об этом заявила технический руководитель по направлению COVID-19 во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

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Омикрон не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать, появление будущих вариантов, вызывающих беспокойство, очень реально,

– заявила Керкхове.

Мировой рекорд заболеваемости

За последнюю неделю в ВОЗ были представлены данные о 21 миллионе заражений Омикроном, что является новым мировым рекордом по еженедельным случаям заражения вирусом. В частности, за прошедшую неделю 1 человек умирал от коронавируса каждые 12 секунд.

В то же время нет никакой уверенности в том, что вирус будет продолжать мутировать в более мягкие штаммы, которые вызывают у людей более легкие заболевания, чем предыдущие штаммы.

Нет никаких гарантий. Мы надеемся на это, но гарантий нет, и нельзя на это рассчитывать,

– пояснила она.

Ученые исследовали,. Так, бустерная доза мРНК-вакцины от Pfizer-Biontech повысила уровень антител больше всего – в 152 раза, Astrazeneca – в 90 раз, Janssen – в 77 раз, а CoronaVac – в 12 раз.

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