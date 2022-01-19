Некоторые варианты могут оказаться более опасными, чем другие. Об этом заявил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахи.

Внимание Эффективные способы, которые помогут держать иммунитет в тонусе

Новые варианты будут появляться, некоторые из них могут быть более смертельными или способными обходить действие вакцин. Это грозит свести на нет весь прогресс, которого мы достигли за прошедшие два года,

– глава Генассамблеи ООН.

Почему коронавирус мутирует

Источник: Healthline

Коронавирус SARS CoV-2 является РНК-вирусом. Как только вирус РНК вступает в контакт с хозяином, то начинает создавать новые копии себя, которые продолжают инфицировать другие клетки.

Чем больше копий вируса создается, тем больше мутаций возникает. Их основная цель – выживание.

Эволюционно остаются самые сильные варианты, которые способны противостоять иммунитету и те, которые легче инфицируют. Таким образом сильнейшие популяции вирусов вытесняют более слабых.

Темпы вакцинации против коронавируса

Источник: Минздрав

С начала пандемии в Украине сделали 29,5 миллиона прививок против COVID-19. Первую дозу получили 15 053 123 человека, а обе – 14 343 487.

Дополнительную дозу получили 10 687 человек, а бустерную – 131 178.

Обратите внимание: вакцинальная кампания в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас страна получила 43,6 миллиона вакцин.