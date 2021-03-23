Не только люди подвергаются инфицированию коронавирусом. Новые исследования показывают, что британский вариант коронавируса B.1.1.7 может заразить собак и кошек.

Вирусологи выяснили это, когда обратили внимание на резкий рост числа животных с миокардитом. С декабря 2020 года по февраль 2021 года их количество от общего числа обращений к ветеринарам выросло с 1,4% вплоть до 12,8%. Это совпало с всплеском инфицирования новым штаммом среди людей.

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Штамм В. 1.1. 7 идентифицировали в Великобритании в конце 2020 года там же, где и были найдены первые загрязненные химическим веществом домашние животные. У них диагностировали миокардит – воспаление сердечной ткани, которое может привести к сердечной недостаточности. Но тогда доказательств связи болезни у животных с вирусом SARS-SoV-2 обнаружено не было.

С декабря ученые обнаружили несколько опасных для человека новых вариантов коронавируса – B.1.351 из ПАР и P.1 из Бразилии.

До сих пор влияние этих штаммов на животных оставалось непонятным. И все потому, что собак и кошек почти не тестируют на коронавирус.

Но автор одного из исследований, французский вирусолог Эрик Лерой считает, что скоро все может измениться. Он и его коллеги обратили внимание на резкий рост числа животных с декабря 2020 по февраль 2021 года. Их число выросло с 1,4% до 12,8% от общего числа обращений к ветеринарам.

Ученые провели собственное исследование

Ученые обследовали 11 животных – 8 котов и 3 собак. У них обнаружили сердечные аномалии, аритмию, жидкость в легких – все симптомы, которые есть и у людей с коронавирусом.

У 7 из них взяли образцы для ПЦР теста и в 3 результаты оказались положительными. Все они оказались инфицированными вариантом B.1.1.7.

Вторая команда из США обнаружила такой же вариант вируса у одной собаки и у одной кошки в штате Техас.

Владельцы всех проверенных на коронавирус животных инфицировались SARS-CoV-2 до того, как симптомы появились у их питомцев.

У собаки и кошки из Техаса не было симптомов, кроме чихания.

Все животные выздоровели, кроме одной кошки из Британии.

Пока неизвестно, является ли британский штамм более трансмиссивным между людьми и животными, чем обычный. Так же невозможно установить, могли ли домашние питомцы сыграть большую роль в распространении штамма коронавируса В.1.1.7. Но французский ученый считает, что эту гипотезу следует тщательно изучить.

Другие ученые отметили, что эти исследования лишь выявляют связь между В.1.1.7 и миокардитом, но не исключают других причин появления проблем с сердцем у животных.