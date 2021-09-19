Новые штаммы эволюционируют и быстрее передаются по воздуху. Прежде чем прийти к такому выводу, ученые изучили 49 случаев заражения различными штаммами COVID-19.
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Согласно информации ученых, при Альфа-коронавирусе штамма количество вирусной РНК в выдыхаемом воздухе увеличивается по сравнению с более ранними штаммами. Так, инфицированные штаммом Альфа выдыхали в 100 раз больше вирусных частиц, чем те пациенты, которые болели первоначальным вариантом коронавируса из Уханя.
Как защититься
Это исследование еще раз подчеркивает, что маски и респираторы – важная составляющая защиты против COVID-19. Пока показатели вакцинации в мире не станут выше, необходимо продолжать придерживаться масочного режима.
Как правильно носить маску
- Перед тем, как одеть маску, обязательно нужно вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком. Не стоит касаться маски руками после того, как одели ее на лицо.
- Убедитесь в целостности маски, нет ли на ней дефектов и повреждений.
- Медицинская (хирургическая) маска имеет две стороны – светлую и цветную. Цветная сторона – водоотталкивающая, она должна быть наружу. Светлая, то есть внутренняя сторона – водопоглощающая. Она впитывает влагу, которая выделяется вследствие дыхания.
- Если маска с обеих сторон белая, то внешняя сторона там, где складки направлены вниз (где верх, где низ – следует ориентироваться по пластиковой вставке для плотного прилегания к переносице).
- Надевать маску нужно так, чтобы она закрывала рот и нос и плотно прилегала к лицу.
- Носить одноразовую медицинскую маску можно не дольше 2 часов или даже меньше, если от кашля она стала влажной. Многократную по мере загрязненности. Для ее дезинфекции достаточно обычной стирки.
- Снимайте маску держа ее за резинку.