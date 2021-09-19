Новые штаммы коронавируса лучше передаются по воздуху: как себя защитить

Ученые из Университета Мэриленда (США) обнаружили, что мутация вируса SARS-CoV-2 делает его более заразным – он лучше переносится по воздуху.

Новые штаммы эволюционируют и быстрее передаются по воздуху. Прежде чем прийти к такому выводу, ученые изучили 49 случаев заражения различными штаммами COVID-19.

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Согласно информации ученых, при Альфа-коронавирусе штамма количество вирусной РНК в выдыхаемом воздухе увеличивается по сравнению с более ранними штаммами. Так, инфицированные штаммом Альфа выдыхали в 100 раз больше вирусных частиц, чем те пациенты, которые болели первоначальным вариантом коронавируса из Уханя.

Как защититься

Это исследование еще раз подчеркивает, что маски и респираторы – важная составляющая защиты против COVID-19. Пока показатели вакцинации в мире не станут выше, необходимо продолжать придерживаться масочного режима.

Как правильно носить маску